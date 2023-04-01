ESG: como ter a carreira na área que promete ser promissora no ES

Uma das siglas mais citadas pelas empresas atualmente, o ESG (da tradução do inglês: meio ambiente, social e governança) é uma das áreas de atuação mais promissoras para os próximos anos, inclusive no Espírito Santo.

Um simples levantamento no Google Trends, por exemplo, revela que a busca pelo assunto ESG cresceu mais de 93% no Estado entre 2021 e 2022. A agenda vem ganhando espaço nas grandes companhias e também em pequenos empreendimentos, que apostam cada vez mais em estratégias que visam garantir a longevidade e a sustentabilidade do negócio.

Carreira na área de ESG é uma das mais promissoras Crédito: Shutterstock

Essas mudanças impactam também o mercado de trabalho, fazendo com que novos conhecimentos sejam demandados dos profissionais, conforme explica Larissa Gonçalves, gerente da Luandre Soluções em Recursos Humanos.

“A agenda das empresas está cada dia mais focada em ações em prol da sustentabilidade, uma vez que não é mais possível ignorar que atividades econômicas estão diretamente ligadas à saúde do planeta.”

Ela frisa que ter uma visão social abrangente e se preocupar com o bem-estar dos colaboradores é igualmente importante, de modo que alguns cargos promissores são o de Gestor de ESG e Head de Sustentabilidade.

Larissa destaca ainda que, nesse novo cenário profissional cada dia mais dinâmico, a atualização é fundamental.

“Ao falarmos de profissões do futuro não trazemos algo descolado da realidade e, sim, uma evolução natural, por isso, na maior parte das vezes estamos falando de especializações. Muitos profissionais que já atuam com compliance e área jurídica estão buscando se aprofundar nos pilares do ESG.”

A psicóloga e especialista em Carreiras Gisélia Freitas pontua que, embora a demanda seja grande, muitas empresas ainda têm dificuldade de encontrar profissionais que atendam aos requisitos, que vão muito além de uma mera formação.

"Vemos no Espírito Santo muitos profissionais que têm essa fibra, mas ainda com pouca bagagem no currículo. E é uma das carreiras que estão mais próximas das pessoas que buscam realmente um propósito forte, voltado ao meio ambiente, à sustentabilidade e a governança" Gisélia Freitas - Psicóloga e especialista em Carreiras

Ela frisa que o número de instituições que ofertam formação na área têm aumentado nos últimos anos, mas que, além da qualificação, o profissional precisa ser um agregador de valor.

“O profissional para essa área tem que ser uma pessoa com boa visão organizacional como um todo, uma boa visão mercadológica, tem que ter uma habilidade muito grande também relacional, de gerenciamento de pessoas e projetos, tem que ser alguém cuja natureza esteja ligada à consciência do meio ambiente, que leve mesmo para o coração. A pessoa que vem para essa carreira por modismo não consegue sustentar por muito tempo.”