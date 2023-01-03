12 ideias para tornar sua empresa mais sustentável em 2023

Trilhar o caminho da sustentabilidade não é inerente às grandes empresas ou aos governos. As pequenas empresas têm um papel fundamental e podem sim desenvolver ações e definir estratégias que coloquem seus resultados na direção da sustentabilidade. E tudo isso pode ser muito benéfico para a imagem da empresa paras seus clientes, colaboradores e fornecedores. Veja algumas sugestões para colocar sua empresa nesta jornada do bem.

1. Conheça os seus fornecedores

Promova um relacionamento próximo, de confiança e transparente com os seus fornecedores, visto que fazem parte da cadeia de valor da instituição. Compartilhe com eles a sua visão, suas expectativas e conheça a origem dos produtos adquiridos. Essas ações trarão mais segurança para a sua empresa e a visão dos critérios de sustentabilidade que você pretende adotar. Divulgue as suas intenções e promova visitas sistemáticas aos fornecedores para conhecer “in loco” a produção, a origem das matérias-primas e fortaleça o relacionamento com eles.

2. Entenda seus custos e controle seus gastos

Identifique todos os seus custos e elabore uma planilha para o seu controle. Pesquise uma solução já disponível no mercado que possibilite o gerenciamento de forma confiável das suas entradas e saídas financeiras. Uma empresa saudável é aquela que equilibra e faz uma boa gestão de seus recursos, e o uso, não só financeiros, mas os necessários para o desempenho de suas atividades. Controle a matéria-prima, água, energia, insumos de escritório etc. Crie indicadores e metas de redução. Se possível adote fontes alternativas de energia.

3. Conheça seus clientes

Elabore inicialmente um mapeamento dos seus clientes. Os clientes são o seu ativo mais valioso porque são responsáveis por gerar lucros ao seu negócio. Conheça seus clientes, identifique suas expectativas, estabeleça uma relação com sua empresa. Desenvolva práticas para gerenciar o impacto do seu negócio e o valor criado para os seus clientes e consumidores tais como: certificações ou acreditações de qualidade emitidas por terceiros que tenham relação com o tamanho do seu negócio; mecanismos para receber feedback do atendimento ao cliente ou reclamações; pesquisa e metas de satisfação e desenvolva estratégias para melhorar continuamente o relacionamento com os seus clientes.

Empresas de capital aberto que se preocupam com a sustentabilidade estão no radar de investidores Crédito: Freepik

4. Desenvolva seus trabalhadores

Os trabalhadores da sua empresa são a sua imagem perante os seus clientes. Dessa forma, invista em seus funcionários, promova oportunidades de desenvolvimento profissional, engaje-os na sua missão. Pratique políticas de salários dignos. Avalie a possibilidade de oferecer benefícios adicionais. Mantenha um diálogo sistemático com os funcionários engajando-os nas ações da sua empresa. Estimule o voluntariado.

5. Amplie o leque de diversidade e promova a inclusão social

A diversidade se constitui hoje em fator determinante na busca da sustentabilidade. A sua empresa pode dar início à estratégia de promover a diversidade ampliando a compreensão sobre o tema evitando se concentrar unicamente nos aspectos ligados a etnia, gênero, idade e capacidade física. Deve focar também na diversidade de pensamento. Isso implica em garantir valor nas diferentes perspectivas das pessoas quanto aos desafios a serem enfrentados na temática e as formas de abordar as soluções. Promova encontros e discussões sobre o tema tanto no ambiente externo quanto interno, isso demonstrará a preocupação da sua empresa em seguir um caminho de inclusão dos diversos grupos.

6. Conheça a comunidade do seu entorno

Olhe a sua volta, identifique e conheça a comunidade, investigue os impactos causados pelo seu negócio e, se possível, mantenha uma política de comunicação com eles. Identifique as fragilidades e defina uma estratégia de atendimento. Promova ações de educação ambiental visando conscientizá-los quanto ao uso adequado da energia elétrica, da água ou das redes de saneamento. São ideias que podem repercutir positivamente nas comunidades do entorno e promover um proveitoso relacionamento com elas.

7. Desenvolva campanhas

Campanhas internas e externas são formas de mobilização para temáticas importantes do dia a dia das pessoas. Pense em campanhas em datas importantes, tais como: o Dia do Meio Ambiente, o Dia da Reciclagem, o consumo consciente, entre outras. Busque parceiros porque sempre encontrará grupos dispostos a promover melhorias para as pessoas e aliar-se é uma boa estratégia de maximizar os resultados esperados.

8. Promova avaliação de impacto

A avaliação de impacto interna e externa vai direcionar os rumos dos seu trabalho. A avaliação interna possibilitará uma troca entre funcionários e a empresa. Uma avaliação com o público externo promoverá a oportunidade de a empresa perceber se está conseguindo construir de fato a imagem que pretende junto a seu público. Portanto, a avaliação sistemática provocará melhorias contínuas e com isso o desenvolvimento sustentável esperado para o seu negócio.

9. Documente suas políticas

Formalize por escrito políticas para a sua empresa, tais como: práticas éticas de marketing, publicidade, engajamento dos clientes; manual do funcionário; políticas para fornecedores entre outras. Importante é documentar para que possa propagar aos funcionários as diretrizes da sua empresa e com isso manter o padrão de qualidade que almeja conquistar.

10. Elabore um planejamento anual

O planejamento anual possibilitará direcionar as ações na busca dos objetivos que pretende alcançar. Dessa forma, planeje as ações estabeleça os objetivos, defina as metas a serem alcançadas e monitore sistematicamente o alcance dos resultados. Sendo assim, defina data e reúna seus funcionários para este momento tão especial de compartilhamento de informações.

11. Comunique as suas ações

Comunicar as suas ações consiste em informar a comunidade, funcionários, clientes e fornecedores os seus passos no alcance às metas definidas. Elabore um relatório, mesmo que simples, mas que contenha os seus esforços. Uma ideia é comunicar estes resultados nas suas redes de relacionamento, no seu site ou enviar a seus clientes especiais.

12. Seja uma empresa transparente

A transparência é fundamental para que não haja ruídos na comunicação. A equipe precisa confiar nos gestores e trabalhar com maior engajamento. Além disso, uma empresa transparente nos seus objetivos, nos seus valores, constrói uma reputação junto ao seu público e impulsiona a credibilidade. Procure realizar uma gestão transparente, buscando as informações sobre o desempenho da empresa. Dessa forma, os colaboradores conseguem entender mais sobre como a empresa funciona e como ela se encontra no mercado, contribuindo para um maior sentimento de pertencimento.