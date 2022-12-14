Conheça duas autarquias estratégicas para o desenvolvimento sustentável do ES

No último dia 7 de dezembro, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, por meio da iniciativa diferenciada do deputado Luciano Machado, ocorreu a sessão solene em homenagem aos trabalhos científicos desenvolvidos pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp). Essas duas importantes instituições capixabas foram criadas pela Lei nº 3.043 de 31 de dezembro de 1975. São duas autarquias estratégicas para o desenvolvimento sustentável do estado.

A primeira é responsável por estudos e pesquisas econômicas, sociais e territoriais, que visam subsidiar a elaboração, implementação, aprimoramento, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Nos últimos anos, o IJSN vem consolidando sua posição de referência na produção de conhecimento científico aplicado às políticas públicas, bem como vem projetando o ES no mapa de redes de pesquisas nacionais e internacionais, como por exemplo nas redes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), do Observatório das Metrópoles, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), do Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados para o Brasil e a África Lusófona (CLEAR/FGV), entre outras.

Na referida sessão solene foram reconhecidas as relevantes contribuições de dois projetos recentemente implementados pelo IJSN, o Observatório da Segurança Cidadã (OSC/ES), que constitui um instância de gestão do conhecimento, informação e tecnologia no campo da segurança pública e áreas correlatas, e o Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS), que se caracteriza como um programa fundamentado em um amplo diagnóstico regional capixaba que subsidia o planejamento e processo decisório dos conselhos de desenvolvimento regional sustentável.

Estatística: dados e números nem sempre mostram a realidade Crédito: Pixabay

A segunda instituição, a Esesp, apresenta como propósito promover ações de capacitação e formação continuada nas áreas de gestão, em busca de soluções educacionais para o desenvolvimento de competências profissionais e pessoais necessárias às instituições estaduais, municipais e sociedade civil organizada, em benefício dos cidadãos capixabas.

A Esesp vem nos últimos anos transformando o processo de ensino-aprendizagem na administração pública do Espírito Santo. Em tempos de pandemia, a instituição modernizou a sua plataforma de ensino a distância (EaD), diversificando as trilhas de aprendizagem, ampliando o alcance de suas soluções educacionais e aumentando significativamente o número de cursistas com a oferta qualificada de conteúdos inerentes à gestão pública.

Um exemplo disso, foi o projeto da Academia de Gestão Municipal (AGM) que ofertou módulos de formação específicos para centenas de servidores públicos dos 78 municípios capixabas. Tais módulos trabalharam temas e práticas ligadas à elaboração de projetos, monitoramento e avaliação de políticas públicas, segurança cidadã, geotecnologias, entre outros.

Atualmente, a AGM está ofertando um curso no campo do Planejamento Municipal Sustentável. A AGM é uma solução educacional concebida e implementada pelo IJSN e Esesp em parceria com outras instituições. Esse acervo riquíssimo de cursos e módulos encontra-se disponível com toda transparência no site e canal do YouTube do IJSN.