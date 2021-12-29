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Informações sobre o ES

Instituto Jones fecha 2021 com o reconhecimento de sua produção científica

O instituto, que completa 46 na próxima sexta-feira (31), ganhou destaque em um dos maiores eventos científicos do Brasil: a Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (ESX)

Públicado em 

29 dez 2021 às 02:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Instituto Jones dos Santos Neves completa 44 anos
Instituto Jones dos Santos Neves completa 44 anos Crédito: Google Maps
Fundado pela Lei nº 3.043 de 31 de dezembro de 1975, o Instituto Jones dos Santo Neves (IJSN) é uma autarquia do governo do Estado do Espírito Santo. Uma instituição capixaba responsável por estudos e pesquisas econômicas, sociais e territoriais, que visam subsidiar a elaboração, implementação, aprimoramento, monitoramento e avaliação de políticas públicas.
Na próxima sexta-feira (31), o IJSN comemora 46 anos de produção científica, credibilidade, transparência, integridade e honestidade intelectual que geram conhecimento e contribuem paras as políticas públicas e o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo.
Nos últimos anos, o Instituto vem consolidando sua posição de referência na produção de conhecimento científico aplicado às políticas públicas, bem como vem projetando o ES no mapa de redes de pesquisas nacionais e internacionais, como por exemplo, nas redes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), do Observatório das Metrópoles, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), do Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados para o Brasil e a África Lusófona (CLEAR/FGV), entre outras.

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Recentemente, houve o reconhecimento sobre as realizações do Instituto Jones, no campo da produção de pesquisas, integração de banco de dados, gestão de informações e difusão de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para ampliar a transparência e acesso aos estudos especializados sobre o ES. O instituto ganhou destaque em um dos maiores eventos científicos do Brasil:  a Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (ESX). Na solenidade de encerramento do referido evento, o IJSN foi homenageado com uma menção honrosa “pelos serviços prestados à sociedade capixaba por meio da publicação de relevantes informações, do fomento à inovação e da valorização da ciência”.
Esse reconhecimento coroa o trabalho responsável e comprometido de todos os jonianos, colaboradores e parceiros do Instituto Jones, que vem sendo desenvolvido ao longo de quase cinco décadas. Revigorados com mais essa conquista, a família IJSN finaliza o ano e inicia um novo ciclo iluminado pela produção de conhecimento científico em favor do desenvolvimento do ES.
Inspirado por esse clima, desejo a todos os queridos leitores um feliz 2022, que seja um ano iluminado, próspero e repleto de esperança!

Pablo Lira

E diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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