Instituto Jones fecha 2021 com o reconhecimento de sua produção científica

Instituto Jones dos Santos Neves completa 44 anos Crédito: Google Maps

Na próxima sexta-feira (31), o IJSN comemora 46 anos de produção científica, credibilidade, transparência, integridade e honestidade intelectual que geram conhecimento e contribuem paras as políticas públicas e o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo

Nos últimos anos, o Instituto vem consolidando sua posição de referência na produção de conhecimento científico aplicado às políticas públicas, bem como vem projetando o ES no mapa de redes de pesquisas nacionais e internacionais, como por exemplo, nas redes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), do Observatório das Metrópoles, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), do Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados para o Brasil e a África Lusófona (CLEAR/FGV), entre outras.

Recentemente, houve o reconhecimento sobre as realizações do Instituto Jones, no campo da produção de pesquisas, integração de banco de dados, gestão de informações e difusão de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para ampliar a transparência e acesso aos estudos especializados sobre o ES. O instituto ganhou destaque em um dos maiores eventos científicos do Brasil: a Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (ESX). Na solenidade de encerramento do referido evento, o IJSN foi homenageado com uma menção honrosa “pelos serviços prestados à sociedade capixaba por meio da publicação de relevantes informações, do fomento à inovação e da valorização da ciência”.

Esse reconhecimento coroa o trabalho responsável e comprometido de todos os jonianos, colaboradores e parceiros do Instituto Jones, que vem sendo desenvolvido ao longo de quase cinco décadas. Revigorados com mais essa conquista, a família IJSN finaliza o ano e inicia um novo ciclo iluminado pela produção de conhecimento científico em favor do desenvolvimento do ES.