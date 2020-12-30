A importância do Instituto Jones para o ES nos seus 45 anos de história

Instituto Jones dos Santos Neves completa 45 anos Crédito: Google Maps

Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) , uma instituição de pesquisa econômica, social e territorial, foi fundado por meio da Lei nº 3.043 de 31 de dezembro de 1975. Amanhã o nosso Instituto “quarentão” estará em celebração!

São 45 anos de uma história profícua, resultado de muito trabalho e empenho de todos os servidores jonianos na produção de informações e geração de conhecimento com o propósito de contribuir com a elaboração, monitoramento e aprimoramento de políticas públicas e com o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo.

Essa história teve início com trabalhos de apoio técnico aos municípios no que tange às ações de planejamento territorial, passando na década de 1980 pelo desenvolvimento do Projeto Transcol e em seguida pela institucionalização da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), criada em 1995 pela Lei Complementar nº 58.

No século XXI, o IJSN se consolidou em relevantes redes nacionais de informação e pesquisa, como a rede de contas regionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que possibilita o cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo e municípios capixabas, e a rede de estudos sobre desenvolvimento territorial que é capitaneada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

O Instituto Jones também integra a rede internacional de pesquisa do Observatório das Metrópoles, sediando o Núcleo Regional Vitória, que vem produzindo diagnósticos e análises nas áreas de habitação de interesse social, mobilidade urbana, demografia, economia urbana, estrutura social e segurança pública.

Esse intercâmbio de ideias e metodologias científicas possibilita ao IJSN continuar sua jornada de sucesso e cumprir a missão de subsidiar e avaliar políticas públicas para o desenvolvimento sustentável do Estado.

Na última década, o instituto teve um papel de protagonismo na elaboração do Plano de Desenvolvimento ES2030. Essa peça estabeleceu as bases para que o Espírito Santo seja um Estado inovador, dinâmico e sustentável até o ano de 2030. As lideranças e comunidades das dez microrregiões capixabas foram ouvidas na construção do mencionado plano de Estado.

O IJSN também protagonizou e liderou a implementação do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (SIMAPP), instituído pela Lei nº 10.744/2017. Pioneira no Brasil, a mencionada sistemática vem monitorando e avaliando a qualidade e efetividade de políticas públicas estratégicas.

Em 2019, o Instituto Jones articulou o retorno do Sistema Integrado de Bases Geoespaciais do Estado do Espírito Santo (Geobases) para suas instalações físicas. Movimento essencial e potencializador, uma vez considerado a sinergia tecnológica, interdisciplinar e multissetorial do Geobases.

Também naquele ano, o IJSN coordenou com uma rede de parceiros a estruturação do Observatório da Segurança Cidadã, uma inovação no âmbito do Programa Estado Presente que proporciona maior transparência e cientificidade aos dados e análises no campo da segurança pública e áreas correlatas.

Ainda em 2019, o Instituto iniciou os trabalhos do projeto de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS), que conta com a parceria e integração direta com Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES), Secretaria de Economia e Planejamento (SEP), Secretaria de Desenvolvimento (SEDES), Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). O propósito desse projeto é promover o desenvolvimento regionalmente equilibrado, pactuando ações para o progresso de cada distrito, cidade e microrregião do Estado, de acordo com suas vocações e potencialidades.

Neste ano de 2020, repleto de adversidades e incertezas advindas da pandemia do novo coronavírus, o IJSN integrou o Centro de Comando e Controle (CCC) da Covid-19 do Espírito Santo. Cabe ao Instituto Jones reunir bases de dados internacionais, nacionais e estaduais para prover conhecimento, por meio de análises estratégicas, e subsidiar o planejamento e a tomada de decisão no âmbito do Governo do Estado na gestão de risco da pandemia, favorecendo a mitigação dos impactos da doença e a preservação de vidas.

Nessa frente de trabalho, o IJSN coordena o Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE), que foi instituído pelo Decreto nº 4.679-R/2020 e é composto pela Secretaria de Saúde (SESA), Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e outros parceiros.

Em meio às comemorações dos 45 anos do Instituto Jones, recentemente, o nosso governador Renato Casagrande gravou um vídeo parabenizando aos servidores jonianos pelos trabalhos desenvolvidos ao longo desses anos. “Essa instituição tem dado uma grande contribuição, aprofundando estudos em diversas áreas, colaborando com o planejamento do Governo do Estado, apoiando o desenvolvimento de políticas públicas e acompanhando a execução dessas políticas. O Instituto tem dado uma grande contribuição a todos os governos. O IJSN é a garantia da continuidade de muitas políticas na administração pública”. Essa mensagem transmitida pelo nosso governador revigora a credibilidade dessa instituição forte e comprometida com a sociedade capixaba.