Confira quais cidades do ES têm mais estudantes superdotados

O Espírito Santo tem 1.270 estudantes com superdotação ou altas habilidades matriculados em classes comuns. Os dados constam no Censo Escolar 2021. Segundo o documento, o Brasil conta com 23.758 alunos e alunas com esse perfil na Educação Especial.
O público com essas habilidades está em 42 municípios. A maior parte vive na Grande Vitória:
- Vitória (305);
- Serra (161);
- Cariacica (136);
- Vila Velha (124).
- Fora da região metropolitana, Linhares, no Norte do Estado, é o que tem mais matriculados: 136.
De acordo com a Política Nacional de Educação Especial são considerados estudantes com altas habilidades/superdotação aqueles que, no contexto escolar, "demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse".
Especialistas avaliam que os dados do Censo Escolar podem ser subnotificados, porque existem pessoas que nunca foram submetidas a nenhum tipo de avaliação. Isso é o que observa o psicólogo e neuropsicólogo Damião Silva. Ele é especialista em altas habilidades e reforça a necessidade de investimento na formação dos profissionais da saúde e da educação para melhorar esse cenário.
"O Brasil hoje tem um número pífio de identificados. Em idade escolar, se a gente considerar educação infantil e até universidade, seríamos em torno de 2,3 milhões de superdotados identificados. Isso não acontece em função da desinformação e dos mitos que ainda envolvem o tema"
A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO
Mariana Espíndola é neuropediatra e especialista em neurogenética. Ela lamenta que ainda existam estereótipos em relação ao tema. Segundo ela, não é adequado supor que as pessoas com altas habilidades (AH) ou superdotação (SD) apresentam recursos suficientes para desenvolver por conta própria seu potencial superior.
"Esses estudantes podem apresentar dificuldades devido autocobrança e perfeccionismo, desmotivação em caso de inadaptação do ambiente ou transtornos do neurodesenvolvimento associados, como TDAH, autismo ou transtorno do aprendizado. Elas apresentam o desenvolvimento neurodivergente e necessitam de suporte para adaptação na sociedade".
A médica complementa dizendo que essas crianças precisam ser reconhecidas e estimuladas através de inclusão escolar e atendimento educacional especializado. "Estudos mostram que as crianças superdotadas enfrentam riscos de prejuízos caso não sejam identificadas precocemente ou tendem a esconder suas habilidades para se aproximarem das outras crianças", revela.
7 DICAS PARA IDENTIFICAR UMA CRIANÇA SUPERDOTADA
01
Testes específicos
Para avaliar o QI (Quociente de Inteligência), é preciso ser submetido a testes aplicados por especialistas. O ideal é que os superdotados sejam diagnosticados ainda na primeira infância. O teste SonR (não verbal) pode ser aplicado aos 2 anos e 6 meses. O Wisc, mais completo, é indicado acima de 6 anos.
02
Prestar atenção no comportamento da criança
O primeiro passo é observar se ela aprende as coisas sozinha e se o seu desenvolvimento está acima da média das outras crianças. A criança engatinha, anda e fala mais cedo que o esperado. Há casos em que começam a falar aos seis meses e com um ano já formam frases. Apresenta vocabulário avançado para a idade.
03
Facilidade para reter conhecimento
A criança se mostra mais persistente que as demais nas atividades que faz; tem memória avançada para a idade e mais facilidade para reter conhecimento. Costuma ter interesse precoce por leitura e busca por conhecimento.
04
Interesse em áreas específicas
Mais capacidade de manter atenção em atividades e conversas; Interesse e habilidade acima da média com cálculos; Interesse em áreas específicas como dinossauros, universo e insetos, por exemplo.
05
Liderança
Comportamento de liderança e capacidade de tomar decisão a partir de reflexão; Facilidade para aprender com seus erros e os dos outros; Apresenta maior senso crítico; Tem tendência ao perfeccionismo.
06
Grande criatividade
Curiosidade excessiva; Maior sensibilidade a estímulos sensoriais, como ruídos, odores e dores; Sensibilidade aos sentimentos e emoções; Tem mais energia que as demais. Atenção porque o comportamento pode ser confundido com hiperatividade.
07
Psicomotricidade e artes
Habilidades acima da média em desenho, pintura, charge, música e curiosidades em conhecimentos gerais, animação e tecnologia. Facilidade em aprender, criar e desenvolver.