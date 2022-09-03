Confira quais cidades do ES têm mais estudantes superdotados

Oficina de aquarela com estudantes de altas habilidades/superdotação em Vitória Crédito: Luis Oliveira / PMV

O Espírito Santo tem 1.270 estudantes com superdotação ou altas habilidades matriculados em classes comuns. Os dados constam no Censo Escolar 2021. Segundo o documento, o Brasil conta com 23.758 alunos e alunas com esse perfil na Educação Especial.

O público com essas habilidades está em 42 municípios. A maior parte vive na Grande Vitória:

Vitória (305);

Serra (161);

Cariacica (136);

Vila Velha (124).

Fora da região metropolitana, Linhares, no Norte do Estado, é o que tem mais matriculados: 136.

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial são considerados estudantes com altas habilidades/superdotação aqueles que, no contexto escolar, "demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse".

Especialistas avaliam que os dados do Censo Escolar podem ser subnotificados, porque existem pessoas que nunca foram submetidas a nenhum tipo de avaliação. Isso é o que observa o psicólogo e neuropsicólogo Damião Silva. Ele é especialista em altas habilidades e reforça a necessidade de investimento na formação dos profissionais da saúde e da educação para melhorar esse cenário.

"O Brasil hoje tem um número pífio de identificados. Em idade escolar, se a gente considerar educação infantil e até universidade, seríamos em torno de 2,3 milhões de superdotados identificados. Isso não acontece em função da desinformação e dos mitos que ainda envolvem o tema" Damião Silva - psicólogo e neuropsicólogo especialista em altas habilidades

Oficina artística envolve estudantes de altas habilidades e superdotação em Vitória Crédito: Divulgação/PMV

A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO

Mariana Espíndola é neuropediatra e especialista em neurogenética. Ela lamenta que ainda existam estereótipos em relação ao tema. Segundo ela, não é adequado supor que as pessoas com altas habilidades (AH) ou superdotação (SD) apresentam recursos suficientes para desenvolver por conta própria seu potencial superior.

"Esses estudantes podem apresentar dificuldades devido autocobrança e perfeccionismo, desmotivação em caso de inadaptação do ambiente ou transtornos do neurodesenvolvimento associados, como TDAH, autismo ou transtorno do aprendizado. Elas apresentam o desenvolvimento neurodivergente e necessitam de suporte para adaptação na sociedade".

A médica complementa dizendo que essas crianças precisam ser reconhecidas e estimuladas através de inclusão escolar e atendimento educacional especializado. "Estudos mostram que as crianças superdotadas enfrentam riscos de prejuízos caso não sejam identificadas precocemente ou tendem a esconder suas habilidades para se aproximarem das outras crianças", revela.

7 DICAS PARA IDENTIFICAR UMA CRIANÇA SUPERDOTADA