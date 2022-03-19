Os alunos de Educação a Distância (EAD) da rede estadual acessam plataforma com os conteúdos Crédito: August de Richelieu/Pexels

Your browser does not support the audio element. ES passa a adotar educação a distância no ensino médio

O novo ensino médio implementado a partir deste ano em todo o país traz, entre outras novidades, a possibilidade de usar a Educação a Distância (EAD) nesta etapa. Na rede pública estadual, a modalidade começou a ser adotada nas turmas do noturno e de Jovens e Adultos (EJA).

Secretaria de Estado da Educação (Sedu) aponta que a estratégia visa garantir a esses alunos a mesma carga horária de atividades que o diurno, hoje de no mínimo mil horas nas turmas de ensino regular. No tempo integral, pode chegar a 1.400 horas, por ano.

"As turmas do noturno não conseguem absorver toda a carga horária no presencial. A própria lei que instituiu o novo ensino médio prevê que pode expandir a carga em um determinado percentual, usando a EAD", explica Marcelo Lema, subsecretário de Planejamento e Avaliação da Sedu.

Assim, acrescenta Marcelo Lema, as turmas não são exclusivamente a distância, mas funcionam em um formato híbrido. Na organização da rede estadual, a opção foi colocar as disciplinas da parte diversificada, como "Projeto de Vida" e "Estudo Orientado", na modalidade EAD, enquanto os conteúdos da área comum, a exemplo de português e matemática, foram mantidos em aulas presenciais.

O subsecretário afirma que, em 2022, as aulas EAD são destinadas somente para as turmas da 1ª série do ensino regular ou primeira etapa da EJA, ou seja, para quem ingressou neste ano no nível médio e está sendo alcançado pelas mudanças na legislação educacional. A medida atende a pouco mais de 4 mil alunos da rede estadual.

As aulas de EAD ocupam, no máximo, 20% da carga horária total e são dadas, segundo Marcelo Lema, por professores que passaram por capacitação em ensino a distância. Os alunos acessam uma plataforma, desenvolvida pela própria Sedu, e acompanham as atividades. A participação e a frequência também são avaliadas nessa modalidade.

Pela lei, a EAD pode ser usada também nas turmas do diurno, porém o subsecretário afirma que, no momento, não há planejamento para implantação da modalidade durante o dia.

NOVO ENSINO MÉDIO

A mudança no ensino médio vai além da carga horária ampliada. Há um novo currículo para os estudantes, abrindo espaço para matérias optativas e ensino técnico. Isso porque há uma parte flexível possibilitando o aprofundamento nas áreas de interesse do aluno.

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O conteúdo básico, ofertado obrigatoriamente a todos os estudantes, inclui português, matemática, artes, educação física, história, sociologia e filosofia, inglês ou outra língua estrangeira.

Já os itinerários formativos — que podem ser escolhidos pelos estudantes de acordo com suas áreas de maior interesse — são ofertados nas áreas de matemática e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias, e cursos técnicos profissionalizantes.

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