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Bairro Aviso

Ciclista morre atropelado por caminhão na BR 101 em Linhares

Segundo a PRF, a vítima estava de bicicleta na pista central da rodovia, em um trecho onde não há acostamento, e seguia no sentido oposto aos demais veículos

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 10:33

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

05 abr 2023 às 10:33
Local do acidente, no bairro Aviso
Local do acidente, no bairro Aviso Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 65 anos morreu atropelado por um caminhão-baú na altura do km 149 da BR 149 da BR 101, no bairro Aviso, no Norte do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (4). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Antonio Pereira Gomes estava em uma bicicleta andando na pista central da rodovia, em um trecho onde não há acostamento, quando o acidente aconteceu. O caminhoneiro não permaneceu no local e ainda não foi localizado. Ele não teve o nome divulgado.
O acidente ocorreu por volta de 19h. A PRF informou que Antonio seguia no sentido oposto ao do outro veículo envolvido. Familiares relataram para a corporação que a vítima teria ingerido bebida alcoólica antes do atropelamento. Ainda não foram informados mais detalhes sobre como o acidente aconteceu.
Uma equipe da Eco101, empresa concessionária da via, também atuou na ocorrência. O corpo da vítima foi recolhido pela perícia da Polícia Civil e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso para a Eco 101 e a Polícia Civil, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.
Segundo a PRF, ocorreram nove acidentes em rodovias federais que cortam o Espírito Santo nesta terça-feira, seis deles foram em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Até o momento, não há registro de óbitos nos demais casos do município.

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