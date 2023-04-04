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Crime

Homem é encontrado morto em estrada de Linhares

Carlos Vitor Pinto Leite estava montado em uma bicicleta quando foi atingido por tiros na noite desta segunda-feira (4)

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 13:45

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 abr 2023 às 13:45
16ª Delegacia Regional de Linhares
16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Um homem de 39 anos foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (3), no distrito de Guaxe, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, o corpo de Carlos Vitor Pinto Leite foi encontrado às margens de uma estrada. Ele estava montado em uma bicicleta quando foi atingido.
A PM informou que uma testemunha relatou para os policiais que Carlos Vitor seria usuário de drogas, mas não soube informar se ele tinha algum desafeto. A Polícia Militar afirmou que a vítima tinha histórico criminal por lesão corporal leve e grave, vias de fato, causar danos e apreensão de arma de fogo.
A PM não teve informações sobre a possível autoria e motivação do crime durante o atendimento da ocorrência. A perícia verificou que o homem tinha uma perfuração no olho esquerdo. Ao lado do corpo havia uma munição de calibre 9 mm.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e liberado para os familiares. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi preso.
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, finalizou a corporação.

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