Empresário e secretária de marmoraria são rendidos por dupla em Fundão

Horas após assaltar um empresário e uma secretária, um jovem de 20 anos acabou preso na Serra . O crime aconteceu nesta segunda-feira (10), em um escritório de marmoraria, localizado em Praia Grande, Fundão . Os pertences das vítimas foram recuperados, e o suspeito autuado por roubo.

De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o crime ocorreu por volta das 16h45. O empresário relatou que dois criminosos fingiram ser clientes, antes de anunciarem o assalto. Um deles estava armado. A dupla levou o relógio e o cordão de ouro dele, além do celular da funcionária, de 23 anos.

Enquanto o roubo acontecia, outros dois funcionários chegaram ao local, assustando os suspeitos, que fugiram de moto, sentido Serra. Segundo o proprietário da marmoraria, de 50 anos, o crime teria sido maior e mais demorado se os dois trabalhadores não tivessem chegado naquela hora.

Depois, por volta das 18h, um dos criminosos – identificado como Gabriel Costa Santana – acabou detido em uma corrida por aplicativo, enquanto passava pela Avenida Abdo Saad, em Castelândia, na Serra. De acordo com a Polícia Militar , "o carro aumentou bruscamente a velocidade, ao passar pela viatura".

Gabriel Costa Santana, de 20 anos, é um dos suspeitos de roubar marmoraria em Fundão nessa segunda-feira (10) Crédito: Reprodução

Os policiais seguiram o veículo, que foi abordado em um posto de combustíveis. "Durante revista pessoal, os militares encontraram um revólver, um relógio, um cordão e R$ 188 em dinheiro. Além de um celular que tinha a foto de uma mulher como bloqueio de tela, tendo um dos ocupantes dito que seria a própria irmã."

Diante da suspeita de crime, a equipe procurou saber se tinha tido algum roubo recente na região, descobrindo o que havia acontecido durante a tarde, na marmoraria em Fundão. O passageiro, de 20 anos, e o motorista, de 31 anos, foram levados para a Delegacia Regional da Serra.

Nela, o empresário e a secretária confirmaram o envolvimento de Gabriel Costa Santana. Segundo a Polícia Civil , ele foi autuado em flagrante por roubo qualificado, com concurso de pessoas e uso de violência com emprego de arma de fogo, e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Já o motorista do veículo foi ouvido e liberado, "após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento". O caso segue sendo investigado.