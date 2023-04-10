Suspeito de atacar ambulância e matar homem a caminho de hospital é preso no ES

Dupla atira em ambulância e homem morre a caminho de hospital na noite deste domingo (9), em São Domingos do Norte Crédito: Wando Fagundes

O suspeito preso e outro indivíduo perseguiram a ambulância de moto, e realizaram os disparos. Segundo a Polícia Civil , após o crime, foram realizadas diligências e nas investigações os policiais conseguiram localizar o suspeito no bairro Vila Comboni, em São Gabriel da Palha.

Para os policiais, o preso confessou o crime e informou o local onde teria abandonado a moto utilizada. Ele ainda forneceu a localização do cúmplice. Porém, os policiais não encontraram o outro suspeito. De acordo com a polícia, a moto tem restrição de furto e roubo e foi furtada na última terça-feira (4), no Centro de Boa Esperança.

O detido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha e foi autuado por homicídio por motivo fútil. Ele será encaminhado para o presídio. O caso segue sob investigação.

O caso

O crime aconteceu na noite deste domingo (9). O homem deu entrada no Hospital São Gabriel após ter sido baleada. Ele disse que trafegava na motocicleta dela pelo bairro Santa Cecília, em São Gabriel da Palha, quando dois indivíduos a bordo de uma moto o abordaram e efetuaram um disparo de arma de fogo.

Devido ao estado de saúde do homem, uma equipe do Samu foi realizar a transferência da vítima para um hospital em Colatina. Porém, na altura do bairro Sabiá II, em São Domingos do Norte, dois criminosos que estavam em uma motocicleta começaram a realizar vários disparos de arma de fogo na direção da ambulância.

Quando a ambulância freou para passar em um quebra-molas, os suspeitos vieram ao encontro da equipe e atiraram contra os pneus dianteiros da ambulância. A ambulância parou, e toda a equipe, com a vítima, fugiu e correu na direção de um matagal.

Ambulância teve o pneu furado por tiros em São Gabriel da Palha Crédito: Wando Fagundes

Os criminosos procuraram o suspeito, mas não o encontraram e fugiram. A Polícia Militar chegou instantes depois e localizou a ambulância, vazia, na beira da pista. Alguns minutos depois, a equipe foi localizada e o corpo da vítima foi encontrado em um matagal a poucos metros do asfalto.

Segundo informações da equipe do Samu que levava a vítima até o hospital em Colatina, ela estava em estado grave e só os medicamentos a mantinham viva. Ao tentar fugir, faleceu logo em seguida devido à falta dos medicamentos. A princípio, segundo a polícia, a vítima não foi atingida por outro disparo de arma de fogo.

O que diz a Sesa

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) informou que os funcionários da ambulância, alvo de disparos de arma de fogo, não tiveram ferimentos e não precisaram de atendimento médico. Eles foram liberados após prestarem depoimento à Polícia Civil.