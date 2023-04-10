Homem é atacado a tiros dentro de carro e morre em Vila Velha

Um homem foi atacado a tiros dentro de um carro na tarde desta segunda-feira (10) em Santa Rita Vila Velha . Após ser atingido, ele ainda tentou escapar, saindo do veículo, mas não resistiu aos ferimentos. O criminoso que efetuou os disparos fugiu.

De acordo com apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, o crime aconteceu por volta de 13h, na Rua Paulo Nunes. Testemunhas revelaram que a vítima estava dirigindo o veículo. Em determinado momento, ele parou e abriu o vidro do carona para conversar com uma pessoa, momento em que essa pessoa disparou.

Já baleado, o homem abriu a porta e tentou correr, mas caiu na rua perto do carro. Ao todo, ele ficou com mais de cinco perfurações no peito e na perna.

O carro ficou com marcas e sangue e um buraco de tiro em uma das portas. No chão, policiais encontraram diversas cápsulas.

Peritos da Polícia Civil vasculharam o carro em busca de drogas ou armas, mas nada foi encontrado. O veículo era alugado e utilizado por uma empresa. Moradores do bairro disseram que a vítima não era conhecida na região.