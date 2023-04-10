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Em Santa Rita

Homem é atacado a tiros dentro de carro e morre em Vila Velha

Vítima ainda tentou sair do veículo para fugir, mas não resistiu e caiu no meio da rua; crime ocorreu na tarde desta segunda-feira (10)

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2023 às 18:49
Um homem foi atacado a tiros dentro de um carro na tarde desta segunda-feira (10) em Santa RitaVila Velha. Após ser atingido, ele ainda tentou escapar, saindo do veículo, mas não resistiu aos ferimentos. O criminoso que efetuou os disparos fugiu.
De acordo com apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, o crime aconteceu por volta de 13h, na Rua Paulo Nunes. Testemunhas revelaram que a vítima estava dirigindo o veículo. Em determinado momento, ele parou e abriu o vidro do carona para conversar com uma pessoa, momento em que essa pessoa disparou.
Já baleado, o homem abriu a porta e tentou correr, mas caiu na rua perto do carro. Ao todo, ele ficou com mais de cinco perfurações no peito e na perna.
O carro ficou com marcas e sangue e um buraco de tiro em uma das portas. No chão, policiais encontraram diversas cápsulas.
Peritos da Polícia Civil vasculharam o carro em busca de drogas ou armas, mas nada foi encontrado. O veículo era alugado e utilizado por uma empresa. Moradores do bairro disseram que a vítima não era conhecida na região.
Polícia Civil informou que "a ocorrência foi registrada como homicídio por arma de fogo e está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".

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