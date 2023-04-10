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Na BR 101

Homem se passa por investigador da PC em abordagem e acaba preso na Serra

Situação ocorreu na rodovia federal, e o detido apresentou um documento idêntico ao da Polícia Civil, um registro e um suposto porte para a arma aos agentes da PRF; todos eram falsos

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 18:25

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

10 abr 2023 às 18:25
Homem é preso ao apresentar documentos falsos na BR 101
Homem foi preso ao apresentar documentos falsos na BR 101 Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal
Um motorista, de 47 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após apresentar um documento falso de investigador da Polícia Civil do Espírito Santo. O flagrante aconteceu na tarde desta segunda-feira (10), na BR 101, no município da Serra. O suspeito ainda estava com uma arma e veículo com restrição de roubo.
Segundo a PRF, o homem foi abordado no km 267, conduzindo um VW/Saveiro, cor branca. O motorista, morador de Serra, desceu do carro, afirmou ser proprietário do veículo e investigador da Polícia Civil.
O homem portava em sua cintura uma pistola taurus G2C 9mm. Ele apresentou um documento idêntico ao da Polícia Civil, um registro e um suposto porte para a arma.
No entanto, ao realizar consultas aos sistemas da PRF, os agentes verificaram que todos os documentos apresentados eram falsos, inclusive a funcional da Polícia Civil.
Ao realizar a vistoria no carro, foi constatado que possuía declaração de roubo em 12/09/2012 no município da Serra.
Por conta da apresentação de documento falso a uma agente federal, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, em Vila Velha.

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