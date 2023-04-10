Homem se passa por investigador da PC em abordagem e acaba preso na Serra

Homem foi preso ao apresentar documentos falsos na BR 101 Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal

Segundo a PRF, o homem foi abordado no km 267, conduzindo um VW/Saveiro, cor branca. O motorista, morador de Serra, desceu do carro, afirmou ser proprietário do veículo e investigador da Polícia Civil.

O homem portava em sua cintura uma pistola taurus G2C 9mm. Ele apresentou um documento idêntico ao da Polícia Civil, um registro e um suposto porte para a arma.

No entanto, ao realizar consultas aos sistemas da PRF, os agentes verificaram que todos os documentos apresentados eram falsos, inclusive a funcional da Polícia Civil.

Ao realizar a vistoria no carro, foi constatado que possuía declaração de roubo em 12/09/2012 no município da Serra.