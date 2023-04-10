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Em Bicanga

Mulher fica ferida após carro capotar na Serra; veja vídeo

A motorista de 46 anos perdeu o controle do veículo e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 15:53

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

10 abr 2023 às 15:53
Uma mulher de 46 anos ficou ferida após perder o controle do veículo e capotar em Bicanga, na Serra, na manhã desta segunda-feira (10). O companheiro dela, que também estava no carro, não precisou de atendimento médico. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi encaminhada ao local e desencarcerou a vítima, que estava presa nas ferragens. Em um vídeo que circulou pelo WhatsApp, o carro aparece tombado na via (confira acima).
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 11h20. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) realizou os primeiros socorros e depois a motorista foi levada para o Hospital Meridional, também na Serra. 

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