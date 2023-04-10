Mulher fica ferida após carro capotar na Serra; veja vídeo

Uma mulher de 46 anos ficou ferida após perder o controle do veículo e capotar em Bicanga, na Serra, na manhã desta segunda-feira (10). O companheiro dela, que também estava no carro, não precisou de atendimento médico.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi encaminhada ao local e desencarcerou a vítima, que estava presa nas ferragens. Em um vídeo que circulou pelo WhatsApp, o carro aparece tombado na via (confira acima).
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 11h20. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) realizou os primeiros socorros e depois a motorista foi levada para o Hospital Meridional, também na Serra.