Mulher de ex-vice-prefeito de Ibitirama é achada morta com tiro no peito

Vanuza Spala de Almeida foi encontrada morta no banheiro da própria casa Crédito: Reprodução/ Instagram @vanuzaspalaalmeida

Uma mulher de 41 anos foi encontrada morta com um tiro no peito, na madrugada deste domingo (9), no banheiro da própria casa. O caso ocorreu no interior de Ibitirama , na região do Caparaó. A vítima é Vanuza Spala de Almeida, e o marido dela, ex-vice-prefeito do município, Celio Martins Morales, de 56 anos, segundo a ocorrência da Polícia Militar, pediu ajuda de familiares e, depois do socorro, deixou o local. O caso, segundo a Polícia Civil, é tratado como feminicídio.

Conforme a ocorrência, o caso aconteceu na casa do casal, que fica às margens da ES 185, localidade de Barra Feijão Cru, zona rural. No hospital, os socorristas relataram aos militares que encontram a vítima caída dentro do banheiro, próximo ao vaso sanitário, e com uma arma de fogo ao lado dela.

Consta no boletim que Célio disse aos familiares ao ligar pedindo por socorro que Vanuza disse a ele que iria tomar banho e, após a mulher entrar no banheiro, ele ouviu o disparo. O marido da vítima teria acompanhado a equipe de resgate até o hospital, depois deixou o local.

A Polícia Militar foi até a residência do casal. No local, uma familiar, que morava próximo do endereço, atendeu os militares e contou que por volta das 22h30, o ex-vice-prefeito fez contato por telefone pedindo ajuda, relatando que a esposa teria tirado a própria vida, e o socorro foi acionado. Ela prestou apoio aos militares e abriu a casa para que o cenário fosse analisado.

Na casa, os militares não encontraram manchas de sangue ou pegadas, mas havia indícios de que a residência teria sido limpa. Ao ser questionada, ela disse que não teria mexido no local, apenas trancado tudo após o socorro da vítima.

Vanuza Spala de Almeida chegou ao hospital já sem vida. A arma, uma carabina Rossi calibre .22, foi apreendida.

O delegado Tiago Dorneles, titular da Delegacia de Ibitirama que investiga o caso – disse que Celio Martins Morales se apresentou na unidade acompanhado de um advogado nesta segunda-feira (10).

“Ele foi na delegacia e exerceu o direito constitucional ao silêncio e de se manifestar só em juízo. Apuramos ainda o que aconteceu”, informou o delegado. Outros detalhes não serão informados por enquanto, para não atrapalhar as investigações.

Na manhã desta terça-feira (11), a Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação da delegacia de Ibitirama e é tratado como feminicídio. "A Polícia Civil esclarece que a legislação brasileira estabelece que a prisão de suspeitos só deve ocorrer em situações de flagrante delito ou mediante mandado de prisão em aberto. No caso em tela, não se configurou nenhuma das duas situações". Desta forma, segundo a corporação, Célio foi liberado. "Outros detalhes não serão informados por enquanto, para não atrapalhar as investigações", concluiu, em nota.

A reportagem de A Gazeta tenta contato com Celio para ouvi-lo sobre o ocorrido com a esposa dele.

A vítima, de acordo com publicação de uma funcionária local, foi sepultado no cemitério de Municipal de Dores do Rio Preto nesta segunda-feira (10).

Filha de um ex-funcionário da Prefeitura de Guaçuí, o município também lamentou a morte de Vanuza Spala de Almeida nas redes sociais.