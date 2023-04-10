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Tiro na cabeça

Homem com tornozeleira eletrônica é assassinado em Marataízes

Corpo foi encontrado em estrada de terra na zona rural, na manhã de domingo (9); pelo grande ferimento na cabeça, a polícia acredita que arma usada seja de alto calibre

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 12:39

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 abr 2023 às 12:39
Delegacia de Marataízes
Crime será investigado pela delegacia de Marataízes  Crédito: Reprodução/Google Maps
Um homem usando uma tornozeleira eletrônica em um dos pés foi encontrado morto com um tiro na cabeça, na localidade de Imburi, zona rural de Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (9).
Polícia Militar disse que foi acionada por moradores da localidade que viram o corpo. O local fica a cerca de um quilômetro fora da estrada principal de Imburi. Uma guarnição foi até o local e constatou a morte por disparo de arma de fogo.
Devido ao grande ferimento na cabeça da vítima, a polícia acredita que arma usada no crime seja de alto calibre. O nome do homem não foi informado pelos militares, mas se trata de um morador de Piúma, segundo a PM.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil  disse que o caso segue sob investigação da delegacia de Marataízes e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

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