- Golpistas se passam por traficantes e ameaçam comerciantes do ES exigindo Pix

Comerciantes de Linhares, no Norte do Espírito Santo, relataram à Polícia Civil que têm sido vítimas de um novo golpe. Pelo menos 12 deles já registraram ocorrência relatando terem recebido ligação telefônica de um homem, que se identifica como chefe do tráfico e ameaça utilizar armas, cometer roubos ou depredar os estabelecimentos se não receber determinada quantia por transferência via Pix. Uma das vítimas, que não quis se identificar, gravou uma das chamadas: “Vamos tacar fogo e expulsar da área”, disse o criminoso.

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, os casos estão sendo investigados. A Polícia Civil já sabe que se trata de uma quadrilha do Rio de Janeiro, com objetivo de extorquir dinheiro das vítimas sob ameaças. “Não são traficantes. Na verdade, são estelionatários querendo aplicar golpes nos comércios e os empresários locais exigindo dinheiro para que os comércios não sejam roubados ou depredados”, explicou.

A vítima que gravou a chamada contou para o repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, que os funcionários da empresa se assustaram com a forma agressiva dos criminosos. “Pela forma como a pessoa estava se identificando, como traficante, falando que iria utilizar a arma, ameaçando que iria colocar fogo, causou um certo desespero”, comentou.

A Delegacia Regional de Linhares investiga os casos Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), em 2022, Linhares teve 1.842 casos de estelionato. Neste ano, entre janeiro e março, já foram 441.

A orientação dada pela Polícia Civil nesse caso é fazer como a vítima fez: desligue a ligação. “O conselho que a Polícia Civil dá é nunca ceder à chantagem, nunca pagar a esses criminosos, que tentam extorquir comerciantes e empresários de qualquer região. Ligue para o 181, ou 190, ou ainda procure a delegacia para registrar a ocorrência. Assim, tomaremos conhecimento do crime e iremos atrás”, finalizou o delegado.