Érika Carvalho

Maconha, cocaína e crack foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta sexta-feira (7) na BR-101, no km 159, próximo a Bebedouro, em Linhares, Norte do Espírito Santo.

Durante abordagem policial, o motorista de um veículo, modelo Chevrolet Captiva, disse aos policiais que estava vindo de Vitória e seguia para a casa da namorada dele. Minutos depois, novamente questionado, o homem apresentou outra versão.

Your browser does not support the audio element. PRF flagra drogas escondidas no porta-malas de carro em Linhares

Achando a atitude do motorista suspeita e devida a tantas contradições, o homem e o carro foram levados para a Unidade Operacional da PRF, que fica em Linhares, e lá o veículo foi vistoriado.

Durante a fiscalização, as drogas foram encontradas escondidas em compartimentos que ficam entre a lataria e o acabamento do porta-malas do carro. Os policiais tiveram dificuldades em conseguir ter acesso ao compartimento por causa do equipamento de som, que ocupava quase todo o porta malas.