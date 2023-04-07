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PRF flagra drogas escondidas no porta-malas de carro em Linhares

Maconha, cocaína e crack estavam escondidos em compartimentos que ficam entre a lataria e o acabamento do veículo, por trás de uma caixa de som

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 13:04

Publicado em 

07 abr 2023 às 13:04
Érika Carvalho
Maconha, cocaína e crack foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta sexta-feira (7) na BR-101, no km 159, próximo a Bebedouro, em Linhares, Norte do Espírito Santo.
Durante abordagem policial, o motorista de um veículo, modelo Chevrolet Captiva, disse aos policiais que estava vindo de Vitória e seguia para a casa da namorada dele. Minutos depois, novamente questionado, o homem apresentou outra versão.
PRF flagra drogas escondidas no porta-malas de carro em Linhares
Achando a atitude do motorista suspeita e devida a tantas contradições, o homem e o carro foram levados para a Unidade Operacional da PRF, que fica em Linhares, e lá o veículo foi vistoriado.
Durante a fiscalização, as drogas foram encontradas escondidas em compartimentos que ficam entre a lataria e o acabamento do porta-malas do carro. Os policiais tiveram dificuldades em conseguir ter acesso ao compartimento por causa do equipamento de som, que ocupava quase todo o porta malas.
Ao todo foram apreendidos mais de 6 quilos de maconha, 1.710 pinos de cocaína, e mais de meio quilo de crack. O motorista, o veículo e as drogas foram encaminhados à Delegacia de Linhares.

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