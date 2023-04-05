Polícia recupera produtos furtados a mando de empresário preso em Linhares

Equipamentos recuperados pela Polícia Civil serão devolvidos Crédito: Divulgação/PCES

Os equipamentos, um gerador e uma bomba de pressão para limpeza, avaliados em mais de R$ 2 mil, foram encontrados no bairro Aviso e serão devolvidos ao proprietário da loja. Denúncias anônimas ajudaram os policiais a localizarem os produtos, que estavam escondidos.

Segundo a PC, o empresário tinha como principal alvo lojas localizadas no Centro de Linhares. Parte do que era furtado ainda era devolvido às vítimas, como forma de convencê-las a contratar a empresa dele de vigilância. O restante do lucro obtido por meio dos objetos furtados era dividido entre ele e aqueles que aceitavam praticar os crimes.

A empresa do ramo de segurança pertencia ao suspeito e ao pai dele, um policial militar aposentado. A polícia afirmou que não há indícios da participação no crime.