Polícia recupera produtos furtados a mando de empresário preso em Linhares

A Polícia Civil conseguiu recuperar, nesta terça-feira (4), produtos que haviam sido furtados de uma loja no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo. As investigações apontaram que os suspeitos de praticarem o crime são moradores em situação de rua que atuaram para um empresário do ramo da segurança privada, que foi preso na semana passada.
Os equipamentos, um gerador e uma bomba de pressão para limpeza, avaliados em mais de R$ 2 mil, foram encontrados no bairro Aviso e serão devolvidos ao proprietário da loja. Denúncias anônimas ajudaram os policiais a localizarem os produtos, que estavam escondidos.
Segundo a PC, o empresário tinha como principal alvo lojas localizadas no Centro de Linhares. Parte do que era furtado ainda era devolvido às vítimas, como forma de convencê-las a contratar a empresa dele de vigilância. O restante do lucro obtido por meio dos objetos furtados era dividido entre ele e aqueles que aceitavam praticar os crimes.
A empresa do ramo de segurança pertencia ao suspeito e ao pai dele, um policial militar aposentado. A polícia afirmou que não há indícios da participação no crime.
A PC informou que encaminhou cópia de todo o inquérito policial e imagens de vídeos e fotos, para a Polícia Federal, para que a empresa de segurança seja fiscalizada.