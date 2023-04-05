Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Polícia recupera produtos furtados a mando de empresário preso em Linhares

Os equipamentos foram encontrados no bairro Aviso. Investigações apontaram que empresário do ramo de segurança privada foi responsável pelo crime

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 14:23

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

05 abr 2023 às 14:23
Equipamentos recuperados pela Polícia Civil
Equipamentos recuperados pela Polícia Civil serão devolvidos  Crédito: Divulgação/PCES
A Polícia Civil conseguiu recuperar, nesta terça-feira (4), produtos que haviam sido furtados de uma loja no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo. As investigações apontaram que os suspeitos de praticarem o crime são moradores em situação de rua que atuaram para um empresário do ramo da segurança privada, que foi preso na semana passada.
Os equipamentos, um gerador e uma bomba de pressão para limpeza, avaliados em mais de R$ 2 mil, foram encontrados no bairro Aviso e serão devolvidos ao proprietário da loja. Denúncias anônimas ajudaram os policiais a localizarem os produtos, que estavam escondidos.
Segundo a PC, o empresário tinha como principal alvo lojas localizadas no Centro de Linhares. Parte do que era furtado ainda era devolvido às vítimas, como forma de convencê-las a contratar a empresa dele de vigilância. O restante do lucro obtido por meio dos objetos furtados era dividido entre ele e aqueles que aceitavam praticar os crimes.
A empresa do ramo de segurança pertencia ao suspeito e ao pai dele, um policial militar aposentado. A polícia afirmou que não há indícios da participação no crime.
A PC informou que encaminhou cópia de todo o inquérito policial e imagens de vídeos e fotos, para a Polícia Federal, para que a empresa de segurança seja fiscalizada.

Veja Também

Ciclista morre atropelado por caminhão na BR 101 em Linhares

Homem é encontrado morto em estrada de Linhares

PF mira Prefeitura de Linhares por fraude na Saúde durante a pandemia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados