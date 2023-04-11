três disparos no peito da moça. Ela sobreviveu, e o atirador foi preso na última quarta-feira (5). Sem aceitar o fim do relacionamento, um homem, de 28 anos, não deixava a ex-namorada em paz. No dia 22 de fevereiro deste ano, o homem foi até a casa dela, em Santa Bárbara, Cariacica . Como em outras vezes, quis voltar; ela não aceitou, porém os dois tiveram uma recaída. Logo depois, a vítima começou a conversar com amigas, pelo celular, marcando de irem à praia. Esse simples ato fez com que o suspeito desse. Ela sobreviveu, e o atirador foi preso na última quarta-feira (5).

O nome do criminoso, no entanto, não foi divulgado. Polícia Civil deu informações sobre o caso nesta terça-feira (11).

O casal manteve um relacionamento por quatro anos. Durante o período, a mulher, uma técnica de análise laboratorial, de 33 anos, já vinha sofrendo violências psicológicas e físicas. O namoro acabou, mas o homem não aceitava. Por seis meses, tentava a todo custo voltar.

Delegados Raffaella Aguiar e Ricardo de Almeida Soares deram detalhes do caso Crédito: Divulgação | Polícia Civil

"Ele tentou contato com ela por diversas vezes para que eles pudessem retomar. No dia 22, ela tinha acabado de chegar do trabalho quando ele a procurou. Eles tiveram uma recaída, mas a vítima continuou firme no seu posicionamento de que não iria voltar. Ela começou a combinar de ir à praia com amigos, momento em que ele teve uma crise de ciúmes. Ele trazia consigo uma espingarda e efetuou três disparos na direção do peito da vítima, que por milagre sobreviveu", declarou a delegada Raffaella Aguiar, da Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

Os tiros não atingiram nenhum órgão ou osso. Surpreendentemente, a vítima recebeu alta no dia seguinte.

Your browser does not support the audio element. Homem é preso por disparar contra ex após ela combinar de ir à praia no ES

Ameaças

Durante as investigações, o criminoso ameaçava a vítima de morte caso contasse algo à polícia. "Ele já respondeu por tentativa de homicídio, homicídio, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, associação ao tráfico. É um homem que está inserido no mundo do crime. Aliado a isso, ele tem a personalidade machista, que potencializou mais ainda o risco que ela corria", pontuou a delegada.

Prisão

O homem foi detido na casa da mãe, em Terra Vermelha, Vila Velha . Ele tentou fugir, mas foi capturado. Segundo a delegada, foi cumprido um mandado de prisão temporária. No interrogatório, o acusado negou tudo.

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