Avenida em Vitória é interditada para detonação de bombas

A detonação de quatro artefatos explosivos fechou parte da Avenida Marechal Campos, próximo à Delegacia Patrimonial, altura do bairro Bonfim, em Vitória, na tarde desta terça-feira (11).

A interdição ocorreu por volta das 16h e, às 18h55, a passagem de veículos foi liberada em sistema de pare e siga (um caminhão quebrado impediu a liberação total). Segundo a reportagem, que esteve no local, as detonações foram planejadas e os artefatos foram apreendidos durante diligências da polícia.

Por volta das 18h15, o último artefato foi detonado.

A Polícia Militar informou que o Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar (BME) foi solicitado pela Polícia Civil para realizar a devida detonação de materiais explosivos já apreendidos no Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

A Guarda Municipal de Vitória atuou na interdição da via.

De acordo com a Polícia Civil, o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), realizou a apreensão de artefato explosivo no dia 05 de junho de 2019, no bairro Sotelândia, em Cariacica. Nesta terça-feira (11), saiu a ordem de judicial com autorização da destruição do material apreendido, razão pela qual foi acionado o BME para realizar a detonação.

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"O local foi isolado, conforme o protocolo de segurança do BME. O artefato explosivo foi detonado e os vestígios serão recolhidos pela perícia criminal para a confecção do laudo pericial", disse por meio de nota.

A detonação chamou atenção de moradores e curiosos. A operadora de caixa Leticia Moreira, 22 anos, disse que ela e vizinhos foram pegos de surpresa e não tinham conhecimento da ação. "Simplesmente fecharam a rua e só fiquei sabendo na hora que já estava acontecendo. Estava na rua quando começaram a fechar."

Bombas não poderiam ser transportadas, diz PM

Em conversa com a imprensa no início da noite, o comandante da Companhia de Operações Especiais do BME, Capitão Matheus Scardua, afirmou que os artefatos eram de fabricação caseira e que, devido à grande quantidade de explosivos, não foi possível transportá-los para outro local.

"A gente foi oficializado pela 2ª Vara de Infância de Cariacica para vir aqui recolher um artefato para detonação e possível confecção do relatório técnico. Chegando ao local, foi feita a inspeção do BME, que constatou quatro artefatos explosivos. Só que não tinha segurança para movimentá-los. Feita a avaliação, foi necessário fechar a via e evacuar a delegacia, para fazer uma contramedida para neutralizar esses explosivos" Capitão Matheus Scardua - Comandante da Companhia de Operações Especiais do BME

O capitão destacou ainda que somente a Delegacia Patrimonial precisou ser evacuada, para que as detonações fossem feitas no interior do imóvel.

"Levamos [os artefatos encontrados pelas polícias] para um local mais isolado, onde não tenha nenhum tipo de edificação e sem gerar qualquer tipo de dano ao patrimônio público ou privado. Mas sempre ter em mente que nossa preservação é da vida. Se não oferecer segurança para todo mundo, vamos fazer a neutralização no local", pontuou.

Às 19h16, a Polícia Civil foi questionada sobre por que moradores e comerciantes da região não foram avisados da operação. Em nota, a PC não respondeu o questionamento e informou que, nesta terça-feira (11), saiu a ordem de judicial com autorização da destruição do material apreendido, razão pela qual foi acionado o Batalhão de Missões Especiais (BME) para realizar a detonação. O local foi isolado, conforme o protocolo de segurança do BME. O artefato explosivo foi detonado e os vestígios serão recolhidos pela perícia criminal para a confecção do laudo pericial.