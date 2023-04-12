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Estavam com arma

Troca de tiros e perseguição termina com dois presos em Planalto Serrano

Segundo a PM, uma equipe foi acionada com a informação de que indivíduos de gangues rivais estariam trocando tiros próximo ao campo de futebol do bairro, na Serra

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 12:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2023 às 12:02
Dois jovens, de 19 e 21 anos, foram presos após o telhado de uma das casas usadas para fuga na perseguição quebrar no bairro Planalto Serrano, na Serra, na noite de terça-feira (11). Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada com a informação de que indivíduos de gangues rivais estariam trocando tiros próximo ao campo de futebol do Bloco A do bairro.
Chegando ao local, os policiais visualizaram três suspeitos pulando uma janela no segundo andar de um imóvel. Os militares começaram a perseguição, enquanto os suspeitos tentavam fugir passando por cima das casas da região. Em determinado momento, um dos telhados cedeu e dois suspeitos caíram dentro do imóvel. Foi realizado um cerco e os indivíduos de 19 e 21 anos foram detidos.
Com eles foi apreendido:
  • Uma pistola de calibre 9mm
  • 19 munições
  • Um pino de cocaína
  • Uma touca ninja
  • R$ 52,00 em dinheiro.
Em nota, a Polícia Civil informou que os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional da Serra, onde foram autuados por porte ilegal de arma de uso restrito. O suspeito de 19 anos também foi autuado por posse de drogas para consumo próprio. Eles foram conduzidos ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
A arma apreendida será encaminhada para o setor de Balística, juntamente com as munições. A droga será encaminhada para o Laboratório de Química Legal, onde será analisada e, posteriormente, incinerada.

Moradores também sofreram com troca de tiros na madrugada

Ainda segundo a Polícia Militar, por volta das 4h da madrugada desta quarta-feira (12), uma equipe encontrou criminosos a bordo de um veículo, que teriam atirado contra os militares. A informação inicial recebida pela polícia era que homens estariam andando com armas pela região novamente, o que foi confirmado.
Após os tiros, os militares teriam revidado os disparos. Os suspeitos abandonaram o carro e fugiram a pé. Dentro do veículo, os militares encontraram uma pistola calibre .45, dois carregadores alongados e 44 munições.
Segundo a Polícia Civil, a ocorrência da madrugada foi entregue na Delegacia Regional da Serra, sem suspeitos conduzidos. A arma apreendida será encaminhada para o setor de Balística, juntamente com as munições e carregadores. O carro utilizado pelos suspeitos foi encaminhado para o pátio credenciado do Detran.
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