Troca de tiros e perseguição termina com dois presos em Planalto Serrano

Dois jovens, de 19 e 21 anos, foram presos após o telhado de uma das casas usadas para fuga na perseguição quebrar no bairro Planalto Serrano, na Serra , na noite de terça-feira (11). Segundo a Polícia Militar , uma equipe foi acionada com a informação de que indivíduos de gangues rivais estariam trocando tiros próximo ao campo de futebol do Bloco A do bairro.

Chegando ao local, os policiais visualizaram três suspeitos pulando uma janela no segundo andar de um imóvel. Os militares começaram a perseguição, enquanto os suspeitos tentavam fugir passando por cima das casas da região. Em determinado momento, um dos telhados cedeu e dois suspeitos caíram dentro do imóvel. Foi realizado um cerco e os indivíduos de 19 e 21 anos foram detidos.

Com eles foi apreendido:

Uma pistola de calibre 9mm

19 munições

Um pino de cocaína

Uma touca ninja

R$ 52,00 em dinheiro.

Em nota, a Polícia Civil informou que os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional da Serra, onde foram autuados por porte ilegal de arma de uso restrito. O suspeito de 19 anos também foi autuado por posse de drogas para consumo próprio. Eles foram conduzidos ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

A arma apreendida será encaminhada para o setor de Balística, juntamente com as munições. A droga será encaminhada para o Laboratório de Química Legal, onde será analisada e, posteriormente, incinerada.

Moradores também sofreram com troca de tiros na madrugada

Ainda segundo a Polícia Militar, por volta das 4h da madrugada desta quarta-feira (12), uma equipe encontrou criminosos a bordo de um veículo, que teriam atirado contra os militares. A informação inicial recebida pela polícia era que homens estariam andando com armas pela região novamente, o que foi confirmado.

Após os tiros, os militares teriam revidado os disparos. Os suspeitos abandonaram o carro e fugiram a pé. Dentro do veículo, os militares encontraram uma pistola calibre .45, dois carregadores alongados e 44 munições.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência da madrugada foi entregue na Delegacia Regional da Serra, sem suspeitos conduzidos. A arma apreendida será encaminhada para o setor de Balística, juntamente com as munições e carregadores. O carro utilizado pelos suspeitos foi encaminhado para o pátio credenciado do Detran.