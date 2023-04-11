Após a repercussão do vídeo que mostra um policial agredindo um jovem de 25 anos no bairro Jardim Tropical, na Serra, no último sábado (8), a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo (ACS/PMBM/ES), emitiu uma nota na qual defende o militar e diz que a gravação mostra apenas parte do que aconteceu.
Segundo a associação, o policial envolvido na ocorrência, possui conduta com mais de 40 elogios na ficha e que será representado pelos advogados da entidade. "Ressaltamos que as imagens veiculadas mostram apenas uma parte do ocorrido, sendo importante averiguar todo o contexto da ocorrência para que as responsabilidades dos fatos não recaiam, apenas, sobre o policial militar", afirmou em nota enviada à TV Gazeta nesta terça-feira (11).
Ainda de acordo com a associação, os policiais foram ao local para acompanhar o fechamento de uma distribuidora, tendo a ordem acatada por todos os presentes, exceto pelo jovem agredido, que teria insultado e provocado os militares. "Ele estava bebendo na casa de um amigo antes de chegar à distribuidora, o que pode indicar que já estava bastante alcoolizado", avaliou. E continou, em nota: "o abordado ainda proferiu frases como 'vocês são frouxos', 'eu acho é pouco quando morre só um policial por dia. Por mim podia morrer 10', se referindo ao assassinato do Soldado Gildo, ocorrido dias antes em Vila Velha".
Associação defende policial que agrediu homem em abordagem na Serra
A Corregedoria da Polícia Militar informou que o caso é investigado e que os policiais que aparecem no vídeo foram afastados das funções de patrulha nas ruas e estão na área administrativa.
O QUE DIZ A DEFESA DO AGREDIDO
Em resposta ao posicionamento da ACS, o advogado Jonatan Schaider — que faz a defesa do jovem agredido — disse à TV Gazeta que repudia veementemente a nota que, segundo ele, "tenta imputar a culpa por ato unilateral do policial militar, como visto nas imagens. O jovem sequer olha para o PM".
Quanto à afirmação de que o jovem teria citado sobre o assassinato de um policial militar dias antes, o advogado disse que "ele jamais teria dito algo do tipo, pois só tomou conhecimento do fato após ter sido agredido".
Jonatan Schaider afirmou que ele e o cliente estiveram na Corregedoria da Polícia Militar na manhã desta terça-feira (11) e que foi aberto um inquérito policial sobre o caso. Ele também pretende acionar a Justiça contra o Estado pela agressão do servidor.
ENTENDA O CASO
- Um vídeo que mostra um policial militar borrifando spray de pimenta e agredindo um homem durante abordagem viralizou nas redes sociais no último domingo.
- A ação ocorreu em Jardim Tropical, na Serra, na madrugada de sábado (8). Nas imagens, o jovem não esboça reação às agressões.
- Na segunda-feira (10), a Corregedoria da Polícia Militar informou que afastou das ruas os policiais envolvidos na ação. Eles foram deslocados para funções administrativas enquanto aguardam o andamento do processo de investigação.
- O jovem de 25 anos diz que em momento algum desrespeitou os policiais. "Acho uma injustiça. Estava no canto, quieto". Veja entrevista completa.
- Associação de Cabos e Soldados defende o militar, diz que as imagens mostram apenas parte da situação e que advogados da entidade farão a defesa do PM.