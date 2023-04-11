Segundo a associação, o policial envolvido na ocorrência, possui conduta com mais de 40 elogios na ficha e que será representado pelos advogados da entidade. "Ressaltamos que as imagens veiculadas mostram apenas uma parte do ocorrido, sendo importante averiguar todo o contexto da ocorrência para que as responsabilidades dos fatos não recaiam, apenas, sobre o policial militar", afirmou em nota enviada à TV Gazeta nesta terça-feira (11).

Ainda de acordo com a associação, os policiais foram ao local para acompanhar o fechamento de uma distribuidora, tendo a ordem acatada por todos os presentes, exceto pelo jovem agredido, que teria insultado e provocado os militares. "Ele estava bebendo na casa de um amigo antes de chegar à distribuidora, o que pode indicar que já estava bastante alcoolizado", avaliou. E continou, em nota: "o abordado ainda proferiu frases como 'vocês são frouxos', 'eu acho é pouco quando morre só um policial por dia. Por mim podia morrer 10', se referindo ao assassinato do Soldado Gildo, ocorrido dias antes em Vila Velha ".

Your browser does not support the audio element. Associação defende policial que agrediu homem em abordagem na Serra

O QUE DIZ A DEFESA DO AGREDIDO

Homem agredido em abordagem da PM deu entrevista, mas pediu para não ser identificado Crédito: Ronaldo Gomes

Em resposta ao posicionamento da ACS, o advogado Jonatan Schaider — que faz a defesa do jovem agredido — disse à TV Gazeta que repudia veementemente a nota que, segundo ele, "tenta imputar a culpa por ato unilateral do policial militar, como visto nas imagens. O jovem sequer olha para o PM".

Quanto à afirmação de que o jovem teria citado sobre o assassinato de um policial militar dias antes, o advogado disse que "ele jamais teria dito algo do tipo, pois só tomou conhecimento do fato após ter sido agredido".

Jonatan Schaider afirmou que ele e o cliente estiveram na Corregedoria da Polícia Militar na manhã desta terça-feira (11) e que foi aberto um inquérito policial sobre o caso. Ele também pretende acionar a Justiça contra o Estado pela agressão do servidor.

ENTENDA O CASO