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Segurança pública

Policiais penais passam a usar câmeras em uniformes em presídios do ES

Utilização começa a partir desta quinta-feira (16), com chefes de equipe em ocorrências fora do comum; 70 equipamentos serão disponibilizados
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

15 fev 2023 às 14:50

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 14:50

Câmeras que serão usadas em uniformes de policiais penais no ES
Câmeras que serão usadas em uniformes de policiais penais no ES Crédito: Rodrigo Araujo/Governo-ES
A utilização de câmeras nos uniformes de policiais penais (que trabalham nos presídios) começará na tarde desta quinta-feira (16), nas 36 unidades prisionais do Espírito Santo. A informação foi confirmada pelo secretário André Garcia, da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), em entrevista para A Gazeta.
Inicialmente, o uso será restrito a chefes de equipe das unidades em ocorrências que sejam consideradas fora do comum. "Vamos fazer avaliação do uso dessas câmeras, corrigir erros e procedimentos e, assim, definir cronograma para expandir a outros agentes. Acredito que até o final deste semestre teremos essa expansão", disse.
"As câmeras serão importantes para efeito de treinamentos, para se ajustar condutas de policiais se for o caso. É um mecanismo de transparência"
André Garcia - Secretário de Justiça do Espírito Santo
Segundo o secretário, a princípio, os policiais penais utilizarão as câmeras em ocorrências de contenção e intervenção nos presídios. A partir desta quinta-feira (16), 70 equipamentos serão disponibilizados à categoria.
"Assim que tiver uma situação que precisar da intervenção do chefe, ele vai atender a ocorrência com a câmera ligada. Ao fim do expediente, ele entrega a câmera para a direção, que fará a baixa do arquivo e deixará a imagem guardada. Vai servir como segurança para o policial, pois vai ter certeza que agiu corretamente", explicou André Garcia.
No último dia 10 de fevereiro, o governador Renato Casagrande (PSB) divulgou que os policiais penais seriam os primeiros a ter câmeras em fardas. Na ocasião, ele também disse que a Polícia Militar seria a próxima corporação da área de segurança capixaba a receber o equipamento.
As câmeras corporais do modelo adotado pelo Governo Estadual têm memória interna de 32 gigas, localização por GPS, resolução de imagem de 2.0 megapixels, sensor de gravidade 3D e autonomia de até 100 horas de gravação de vídeo e áudio. A aquisição delas custou cerca de R$ 230 mil.

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