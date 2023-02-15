Policiais penais passam a usar câmeras em uniformes em presídios do ES

Câmeras que serão usadas em uniformes de policiais penais no ES Crédito: Rodrigo Araujo/Governo-ES

A Gazeta. A utilização de câmeras nos uniformes de policiais penais (que trabalham nos presídios) começará na tarde desta quinta-feira (16), nas 36 unidades prisionais do Espírito Santo . A informação foi confirmada pelo secretário André Garcia, da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) , em entrevista para

Inicialmente, o uso será restrito a chefes de equipe das unidades em ocorrências que sejam consideradas fora do comum. "Vamos fazer avaliação do uso dessas câmeras, corrigir erros e procedimentos e, assim, definir cronograma para expandir a outros agentes. Acredito que até o final deste semestre teremos essa expansão", disse.

"As câmeras serão importantes para efeito de treinamentos, para se ajustar condutas de policiais se for o caso. É um mecanismo de transparência" André Garcia - Secretário de Justiça do Espírito Santo

Segundo o secretário, a princípio, os policiais penais utilizarão as câmeras em ocorrências de contenção e intervenção nos presídios. A partir desta quinta-feira (16), 70 equipamentos serão disponibilizados à categoria.

"Assim que tiver uma situação que precisar da intervenção do chefe, ele vai atender a ocorrência com a câmera ligada. Ao fim do expediente, ele entrega a câmera para a direção, que fará a baixa do arquivo e deixará a imagem guardada. Vai servir como segurança para o policial, pois vai ter certeza que agiu corretamente", explicou André Garcia.