Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Esquema criminoso

Duas mulheres são detidas por 'alugarem' celulares para presos do ES

Suspeitas entregavam aparelhos a detentos do semiaberto no Terminal de Campo Grande, em Cariacica; no final do dia, elas recebiam os telefones de volta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2023 às 08:03

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 08:03

Mulheres são presas em Terminal de Campo Grande, em Cariacica, com celulares para serem entregues a presos
Mais de 20 celulares foram apreendidos em ação nesta quarta-feira (15), em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Duas mulheres, de 23 e 31 anos, foram detidas no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (15). De acordo com apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, elas guardavam e entregavam celulares para presos do sistema semiaberto – que saem para trabalhar durante o dia e retornam à prisão de noite. Pelo "serviço", elas cobravam um valor, que não foi informado.
A prisão aconteceu por volta das 5h, em uma ação que contou com a Polícia CivilSecretaria Estadual de Justiça (Sejus), Polícia Penal e Polícia Militar. As mulheres estavam sendo investigadas porque guardavam os aparelhos nas próprias casas e, no dia seguinte pela manhã, iam ao terminal para entregar esses celulares aos presos.
No final do mesmo dia, ao voltarem para o sistema penitenciário, os detentos devolviam os aparelhos para elas, que moram no entorno do terminal. Vale ressaltar que os presos, mesmo do regime semiaberto, não podem usar celulares ou ter qualquer tipo de comunicação por meio deles.
O nome das suspeitas não foi divulgado. A Polícia Civil informou que as mulheres e os celulares apreendidos foram levados ao 16º Distrito de Polícia de Cariacica, que será responsável pelas diligências e investigações.
“Dos 27 aparelhos, 11 estavam desbloqueados, possibilitando a averiguação do Imei. Consultando no sistema, nenhum deles possuía restrição de furto e roubo. Para os demais, irei solicitar a quebra de sigilo telefônico ao judiciário para ter acesso ao Imei e verificar se possuem restrição”, disse a delegada Argentina Leopoldina da Silva Neta Armantrout.
De acordo com a PC, as mulheres foram ouvidas e liberadas, após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.

Veja Também

Moradores de Viana podem sacar FGTS após perdas causadas por chuvas

Frascos de 'superdroga' são apreendidos em base do tráfico de Cariacica

Motorista é rendido por criminosos e Hilux é roubada em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil Sejus Celular Sistema prisional Polícia Militar Terminal de Campo Grande
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados