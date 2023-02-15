Duas mulheres são detidas por 'alugarem' celulares para presos do ES

Mais de 20 celulares foram apreendidos em ação nesta quarta-feira (15), em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Militar

TV Gazeta, elas guardavam e entregavam celulares para presos do sistema semiaberto – que saem para trabalhar durante o dia e retornam à prisão de noite. Pelo "serviço", elas cobravam um valor, que não foi informado. Duas mulheres, de 23 e 31 anos, foram detidas no Terminal de Campo Grande , em Cariacica , na manhã desta quarta-feira (15). De acordo com apuração do repórter Diony Silva, da, elas guardavam e entregavam celulares para presos do sistema semiaberto – que saem para trabalhar durante o dia e retornam à prisão de noite. Pelo "serviço", elas cobravam um valor, que não foi informado.

No final do mesmo dia, ao voltarem para o sistema penitenciário, os detentos devolviam os aparelhos para elas, que moram no entorno do terminal. Vale ressaltar que os presos, mesmo do regime semiaberto, não podem usar celulares ou ter qualquer tipo de comunicação por meio deles.

O nome das suspeitas não foi divulgado. A Polícia Civil informou que as mulheres e os celulares apreendidos foram levados ao 16º Distrito de Polícia de Cariacica, que será responsável pelas diligências e investigações.

“Dos 27 aparelhos, 11 estavam desbloqueados, possibilitando a averiguação do Imei. Consultando no sistema, nenhum deles possuía restrição de furto e roubo. Para os demais, irei solicitar a quebra de sigilo telefônico ao judiciário para ter acesso ao Imei e verificar se possuem restrição”, disse a delegada Argentina Leopoldina da Silva Neta Armantrout.