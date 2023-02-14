Moradores de Viana podem sacar FGTS após perdas causadas por chuvas

Além de ter saldo na conta do FGTS e não haver solicitado um saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses, o trabalhador precisa apresentar os seguintes documentos:



• Carteira de Identidade — também são aceitos carteira de habilitação e passaporte;

• Comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água ou outro documento recebido via correio, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade.

• Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro(a).

Com os documentos em mãos, o beneficiário deve baixar o aplicativo FGTS que está disponível de forma gratuita para o download para Android e IOS.

