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Tempestade à vista

ES recebe alerta de queda de granizo e ventos de até 100km/h

Tempo pode ficar instável em alguns municípios, conforme preveem dois novos alertas do Inmet; acumulados de chuva podem chegar a até 100mm/dia, sobretudo na região Sul
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

14 fev 2023 às 16:41

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 16:41

Chuva
Tempo pode ficar nublado em Vila Velha  Crédito: Carlos Alberto Silva
Prepare a sombrinha! O tempo deve virar em pelo menos 25 municípios do Espírito Santo, inclusive com risco de chuva de granizo e de ventos de até 100km/h. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu dois novos alertas válidos até as 10h desta quarta-feira (15).  
De acordo com o primeiro aviso, que é de tempestade e abrange sobretudo a região Sul do Estado, são previstos acumulados de até 100 mm/dia, além de ventos intensos e queda de granizo. Há ainda risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Confira os municípios enquadrados no alerta:
  1. Alegre
  2. Apiacá 
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim 
  6. Divino de São Lourenço
  7. Dores do Rio Preto 
  8. Guaçuí  
  9. Ibitirama 
  10. Itapemirim
  11. Jerônimo Monteiro
  12. Marataízes
  13. Mimoso do Sul
  14. Muniz Freire
  15. Muqui 
  16. Piúma
  17. Presidente Kennedy
  18. Rio Novo do Sul 
  19. São José do Calçado 
  20. Vargem Alta
Já o aviso de chuvas intensas, cuja classificação amarela é a menor na escala de risco, prevê pequenos acumulados para algumas cidades capixabas. Os ventos ficam entre 40 a 60 km/h, e as chuvas em até 50 mm/dia. 
ES recebe alerta de queda de granizo e ventos de até 100km/h
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves 
  4. Anchieta
  5. Brejetuba
  6. Cachoeiro de Itapemirim
  7. Castelo 
  8. Conceição do Castelo 
  9. Domingos Martins 
  10. Guarapari
  11. Ibatiba
  12. Ibitirama
  13. Iconha
  14. Irupi
  15. Itapemirim 
  16. Iúna
  17. Marechal Floriano
  18. Muniz Freire
  19. Piúma
  20. Rio Novo do Sul 
  21. Santa Maria de Jetibá 
  22. Vargem Alta
  23. Venda Nova do Imigrante
  24. Viana
  25. Vila Velha

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Previsão para a semana

A quarta-feira (15) será de sol e calor na maior parte dos municípios. A partir da tarde, áreas de instabilidade, associadas ao calor e à umidade, provocam pancadas de chuva em parte das regiões Sul e Serrana. 
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é que o tempo permaneça instável nessas localidades até a quinta-feira (16).
Às vesperas do final de semana em que se comemora o carnaval, todo o Estado deve permanecer sob altas temperaturas. Não há previsão de chuva em nenhuma localidade durante a sexta-feira (17).

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