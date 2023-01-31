Os patinetes da FlipOn vão voltar a circular em Vitória, após a empresa paralisar as operações devido às fortes chuvas no Espírito Santo. A expectativa é retornar com os serviços ainda neste fim de semana, aumentar a frota e colocar novos pontos para aluguel dos veículos na cidade.
Diretora da FlipOn no Estado, Franceila Veriz da Rocha explicou que os equipamentos são resistentes a chuviscos, mas, com a previsão de intensas tempestades e fortes chuvas na Capital, a empresa optou por pausar o serviço e aproveitar os últimos 15 dias para fazer a manutenção dos patinetes.
Os roxinhos haviam sumido da Orla de Camburi, onde ficavam os pontos de aluguel, mas já estão voltando, segundo Franceila. “Começaram a voltar na semana passada”, pontua.
Até dezembro de 2022, a empresa contava com 200 patinetes operando na Orla de Camburi e dentro de Jardim da Penha. A diretora destacou que a aceitação do público capixaba foi boa e mais 100 veículos foram adquiridos, além de 150 previstos para chegar até março.
Sumidos após chuva, patinetes elétricos tem data para voltar em Vitória
“O pessoal procura bastante, principalmente em feriado e férias, só não colocamos no período de chuva”, frisa.
Com a ampliação da frota, o planejamento é o de colocar novos pontos perto da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), escolas, atendendo o bairro, Praia do Canto e redondezas.
Patinetes compartilhados em Vitória
Os patinetes elétricos compartilhados voltaram a operar em Vitória em abril de 2022, em uma iniciativa da FlipOn, de São Carlos, São Paulo. Em 2020, a empresa Grow, que assumiu o serviço de compartilhamento de patinetes da extinta Yellow, anunciou o fim da operação no Estado.
Desde então, existia uma lacuna para este tipo de atividade. Segundo a FlipOn, o investimento feito nesse período de estreia era de aproximadamente R$ 400 mil.
Como utilizar
Para alugar os patinetes, o usuário deve:
- Baixar e instalar o Aplicativo FlipOn;
- Realizar o cadastro, ler todas as orientações e aceitar os termos do App;
- Adicionar meio de pagamento ou crédito em carteira;
- Localizar o mapa de estações/patinetes;
- Clicar em retirar o patinete e apontar a câmera do celular para o QR Code do equipamento para destravar;
- O pagamento pode ser realizado por meio de Pix ou cartão de crédito (que deve ser cadastrado).