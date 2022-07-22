Patinetes elétricos furtados são recuperados em terreno em Vitória

Dois patinetes elétricos que haviam sido furtados foram recuperados em um terreno baldio no bairro Joana D'Arc, em Vitória. Eles foram furtados na última terça-feira (19) e recuperados no dia seguinte por policiais civis da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (DDT). Os equipamentos, achados com fiações elétricas danificadas, foram devolvidos aos proprietários.
O advogado Paulo Henrique da Rocha, que foi o responsável por trazer a empresa de patinetes para o Espírito Santo, informou à reportagem de A Gazeta que os equipamentos foram retirados de Jardim da Penha e chegaram a passar por Andorinhas antes de serem jogados no terreno onde foram encontrados. Ele informou que ninguém foi preso.
Segundo ele, informações do sistema de GPS indicavam que os patinetes estavam transitando "indevidamente". Diante da situação, um representante legal da empresa, de 36 anos, procurou a delegacia para registrar o fato e informar a Polícia Civil que rapazes teriam entrado, com os patinetes, "em uma rua estreita".
Em diligências, a equipe da DDT encontrou e recuperou os patinetes em um terreno baldio nas proximidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professor Vercenilio da Silva.