Vitória volta a ter patinetes elétricos compartilhados via aplicativo

Patinetes elétricos voltam e estão disponíveis para aluguel em Vitória Crédito: FlipOn

Segundo a FlipOn, nesta primeira fase serão 50 patinetes disponibilizados na cidade. A meta é ter uma frota de 200 equipamentos até dezembro de 2022, com um investimento aproximado de R$ 400 mil.

A empresa vai contar com sede no bairro Jardim da Penha, equipe de 10 pessoas, uma picape, assistência técnica, Serviço de Atendimento ao usuário (SAL) e seguro de acidentes para os usuários.

Patinetes elétricos voltam e estão disponíveis para aluguel em Vitória Crédito: FlipOn

COMO UTILIZAR

O usuário deve:

Baixar e instalar o Aplicativo FlipOn em seu Aparelho Celular, Realizar o cadastro, ler todas as orientações e aceitar os termos do APP Adicionar meio de pagamento ou credito em carteira. Localizar o Mapa de estações/ Patinetes no APP FlipOn Clicar em RETIRAR O PATINETE FLIPON e apontar a câmera do celular para o QR Code do equipamento para destravar.

O pagamento pode ser realizado por meio de PIX ou cartão de crédito (que deve ser cadastrado). Atualmente a tarifa é R$ 3,50 para destravar o equipamento e R$ 0,50 por minuto. Os usuários podem contratar também os planos mensais.

Segundo a FlipOn, a frota de Vitória é 100% rastreada por GPS, 24 horas por dia. Então, no caso de qualquer desvio de rota o patinete será localizado e resgatado.

Características dos patinetes - Patinetes elétricas com controle de velocidade – max 20 km/h,

- Indicador de velocidade, campainha e sinalização noturna;

- Monitoramento via GPS – 100% rastreados.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória para saber quais foram os trâmites de liberação do serviço e quais serão as regras a serem adotadas.

Por nota, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) disse que a empresa possui alvará de funcionamento, mas ponderou que a Comissão de Análise de Posturas (CAP) ainda aguarda o pedido de análise para instalação das estações em área pública no município.

Já a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) reforçou que o uso de patinetes é regulamentado pelo decreto 17.706/19, "que orienta o uso do modal na cidade, e que a empresa não procurou o órgão para regularizar a situação junto ao município. Ciente da importância do modal para a mobilidade urbana, o município informa também que a capital tem todo interesse em receber a atividade e dialogar com a empresa para a oferta do serviço de forma segura e organizada".

Ainda de acordo com a Setran, cabe ao município fiscalizar as atividades e reprimir práticas abusivas pelas empresas que possuem a concessão, após a solicitação da empresa. A pasta também destacou que a cidade oferece boa condição de uso dos patinetes para incentivar que as pessoas utilizem cada vez mais o transporte alternativo e sustentável, deixando de utilizar veículos maiores para deslocamentos em pequenas distâncias.

Por fim, a administração municipal explicou que, após demonstrarem interesse, as empresas devem oferecer aos usuários informações sobre o serviço de forma legível, fácil compreensão e operação.

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