Vitória volta a ter patinetes elétricos compartilhados via aplicativo

Após um tempo sumidos das ruas de Vitória, os patinetes elétricos compartilhados estão de volta à Capital. A FlipOn, empresa responsável pela volta deles, é de São Carlos, em São Paulo, e já disponibiliza os veículos para aluguel na orla de Camburi. Em 2020, a empresa Grow, que assumiu o serviço de compartilhamento de patinetes da extinta Yellow, anunciou o fim da operação no Estado. Desde então, existia a lacuna para este tipo de atividade.
Segundo a FlipOn, nesta primeira fase serão 50 patinetes disponibilizados na cidade. A meta é ter uma frota de 200 equipamentos até dezembro de 2022, com um investimento aproximado de R$ 400 mil.
A empresa vai contar com sede no bairro Jardim da Penha, equipe de 10 pessoas, uma picape, assistência técnica, Serviço de Atendimento ao usuário (SAL) e seguro de acidentes para os usuários.
COMO UTILIZAR
O usuário deve:
- Baixar e instalar o Aplicativo FlipOn em seu Aparelho Celular,
- Realizar o cadastro, ler todas as orientações e aceitar os termos do APP
- Adicionar meio de pagamento ou credito em carteira.
- Localizar o Mapa de estações/ Patinetes no APP FlipOn
- Clicar em RETIRAR O PATINETE FLIPON e apontar a câmera do celular para o QR Code do equipamento para destravar.
O pagamento pode ser realizado por meio de PIX ou cartão de crédito (que deve ser cadastrado). Atualmente a tarifa é R$ 3,50 para destravar o equipamento e R$ 0,50 por minuto. Os usuários podem contratar também os planos mensais.
Segundo a FlipOn, a frota de Vitória é 100% rastreada por GPS, 24 horas por dia. Então, no caso de qualquer desvio de rota o patinete será localizado e resgatado.
Características dos patinetes
- Patinetes elétricas com controle de velocidade – max 20 km/h,
- Indicador de velocidade, campainha e sinalização noturna;
- Monitoramento via GPS – 100% rastreados.
O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA
A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória para saber quais foram os trâmites de liberação do serviço e quais serão as regras a serem adotadas.
Por nota, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) disse que a empresa possui alvará de funcionamento, mas ponderou que a Comissão de Análise de Posturas (CAP) ainda aguarda o pedido de análise para instalação das estações em área pública no município.
Já a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) reforçou que o uso de patinetes é regulamentado pelo decreto 17.706/19, "que orienta o uso do modal na cidade, e que a empresa não procurou o órgão para regularizar a situação junto ao município. Ciente da importância do modal para a mobilidade urbana, o município informa também que a capital tem todo interesse em receber a atividade e dialogar com a empresa para a oferta do serviço de forma segura e organizada".
Ainda de acordo com a Setran, cabe ao município fiscalizar as atividades e reprimir práticas abusivas pelas empresas que possuem a concessão, após a solicitação da empresa. A pasta também destacou que a cidade oferece boa condição de uso dos patinetes para incentivar que as pessoas utilizem cada vez mais o transporte alternativo e sustentável, deixando de utilizar veículos maiores para deslocamentos em pequenas distâncias.
Por fim, a administração municipal explicou que, após demonstrarem interesse, as empresas devem oferecer aos usuários informações sobre o serviço de forma legível, fácil compreensão e operação.
Vitória volta a ter patinetes elétricos compartilhados via aplicativo
Atualização
26/04/2022 - 7:31
Após publicação desta matéria, a Prefeitura de Vitória respondeu à demanda de A Gazeta, em nota enviada na noite desta terça-feira (26), explicando os trâmites para liberação da oferta do serviço de patinetes elétricos no município. O texto foi atualizado.