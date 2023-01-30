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Década de espera

“Anos esperando”: desabrigados de chuva de 2013 voltam para casa em Colatina

No total, 13 famílias que estavam há 10 anos fora de casa poderão retornar para suas residências. Os locais afetados pela chuva precisaram passar por obras de contenção e vistorias antes da liberação
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

30 jan 2023 às 20:22

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 20:22

“Muitos anos esperando”: desabrigados devido a chuva de 2013 podem retornar para casa em Colatina
Desabrigados devido aos temporais de 2013 podem retornar para casa em Colatina Crédito: Wando Fagundes
Após 10 anos, moradores que precisaram deixar as casas devido às chuvas de 2013, vão poder retornar para as residências em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (30), pela prefeitura do município. Os locais afetados precisaram passar por obras de contenção e vistorias antes da liberação.
No total, 13 famílias poderão retornar para suas casas. Os imóveis ficam nas ruas José Lima e Cláudio Saquetto, no bairro Nossa Senhora Aparecida, e na escadaria Edemar Grassi, no bairro Maria Ismênia.
Anos esperando - desabrigados de chuva de 2013 voltam para casa em Colatina
Algumas das famílias desabrigadas estavam sob o benefício do aluguel social desde 2013, como é o caso da dona de casa Alenice Aparecida. Ela já foi autorizada a voltar para a casa, no bairro Nossa Senhora Aparecida.
"Significa muito poder voltar para minha casa. Fiquei muitos anos esperando por essa obra. E poder voltar é bom. Precisa pintar ainda, ajeitar direitinho, requerer água e energia. Nada como a nossa casa"
Alenice Aparecida - Dona de casa
“Muitos anos esperando”: desabrigados devido a chuva de 2013 podem retornar para casa em Colatina
A dona de casa Alenice Aparecida foi autorizada a voltar para a casa, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Crédito: Wando Fagundes
Em 2013, as chuvas deixaram mais de 60 mil desabrigados e desalojados em todo o Estado, e 23 pessoas morreram. A moradora relembra a tragédia de 10 anos atrás. “Foi muito assustador. De madrugada algumas casas caíram. Foi uma correria, e eu precisei sair de casa. Nem gosto de lembrar”, conta.
No entanto, alguns moradores ainda vão precisar esperar mais até poderem voltar para suas casas. O aposentado José Braz de Assis, morava com com os dois filhos e a esposa no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ele ainda aguarda a autorização para voltar para casa. “Tenho muita vontade de voltar para casa. Saíram porque mandaram sair. É minha casa, eu que construí, e ainda quero voltar”, afirma.
“Muitos anos esperando”: desabrigados devido a chuva de 2013 podem retornar para casa em Colatina
O aposentado José Braz de Assis ainda aguarda a autorização para voltar para casa Crédito: Wando Fagundes
De acordo com a prefeitura, outros imóveis estão sendo vistoriados e novos termos de desinterdição poderão ser entregues nos próximos meses.

Obras de contenção

Com a conclusão das obras de contenções nos bairros, as famílias podem agora voltar para as casas. Nos últimos dois anos, seis muros de contenção em áreas consideradas de risco foram entregues, segundo a prefeitura.
Além da contenção no bairro Colatina Velha, no ano de 2022 foram finalizadas as seguintes obras: muro na Rua José Lima (bairro N. Srª Aparecida), contenção de encosta na Avenida Fioravante Rossi (bairro São Braz), obra na Rua Bartovino Costa (bairro Vila Nova) e o muro do CEIM Nossa Senhora Aparecida. Em 2021, foi entregue a obra da escadaria Edemar Grassi, no bairro Maria Ismênia.
“Muitos anos esperando”: desabrigados devido a chuva de 2013 podem retornar para casa em Colatina
Os locais afetados pela chuva precisaram passar por obras de contenção e vistorias para serem desinterditados Crédito: Wando Fagundes
“Com foco na segurança para os moradores, as intervenções tiveram investimentos de mais de R$6 milhões. Parte desse recurso é de convênio com o governo federal e a outra parcela foi investimento com recursos do próprio município. Todas essas obras foram concluídas com sucesso nesta gestão”, disse a prefeitura.
Além disso, no primeiro semestre de 2023, mais duas obras de contenção serão concluídas segundo o município, na Rua Monsueto Zucarato (bairro Bela Vista), que tem valor estimado de R$3,2 milhões, e no Patrimônio do Moschen (distrito de São João Pequeno).

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