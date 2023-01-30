“Anos esperando”: desabrigados de chuva de 2013 voltam para casa em Colatina

Desabrigados devido aos temporais de 2013 podem retornar para casa em Colatina Crédito: Wando Fagundes

Após 10 anos, moradores que precisaram deixar as casas devido às chuvas de 2013, vão poder retornar para as residências em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . O anúncio foi feito nesta segunda-feira (30), pela prefeitura do município. Os locais afetados precisaram passar por obras de contenção e vistorias antes da liberação.

No total, 13 famílias poderão retornar para suas casas. Os imóveis ficam nas ruas José Lima e Cláudio Saquetto, no bairro Nossa Senhora Aparecida, e na escadaria Edemar Grassi, no bairro Maria Ismênia.

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Algumas das famílias desabrigadas estavam sob o benefício do aluguel social desde 2013, como é o caso da dona de casa Alenice Aparecida. Ela já foi autorizada a voltar para a casa, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

"Significa muito poder voltar para minha casa. Fiquei muitos anos esperando por essa obra. E poder voltar é bom. Precisa pintar ainda, ajeitar direitinho, requerer água e energia. Nada como a nossa casa" Alenice Aparecida - Dona de casa

A dona de casa Alenice Aparecida foi autorizada a voltar para a casa, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Crédito: Wando Fagundes

Em 2013, as chuvas deixaram mais de 60 mil desabrigados e desalojados em todo o Estado, e 23 pessoas morreram. A moradora relembra a tragédia de 10 anos atrás. “Foi muito assustador. De madrugada algumas casas caíram. Foi uma correria, e eu precisei sair de casa. Nem gosto de lembrar”, conta.

No entanto, alguns moradores ainda vão precisar esperar mais até poderem voltar para suas casas. O aposentado José Braz de Assis, morava com com os dois filhos e a esposa no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ele ainda aguarda a autorização para voltar para casa. “Tenho muita vontade de voltar para casa. Saíram porque mandaram sair. É minha casa, eu que construí, e ainda quero voltar”, afirma.

O aposentado José Braz de Assis ainda aguarda a autorização para voltar para casa Crédito: Wando Fagundes

De acordo com a prefeitura, outros imóveis estão sendo vistoriados e novos termos de desinterdição poderão ser entregues nos próximos meses.

Obras de contenção

Com a conclusão das obras de contenções nos bairros, as famílias podem agora voltar para as casas. Nos últimos dois anos, seis muros de contenção em áreas consideradas de risco foram entregues, segundo a prefeitura.

Além da contenção no bairro Colatina Velha, no ano de 2022 foram finalizadas as seguintes obras: muro na Rua José Lima (bairro N. Srª Aparecida), contenção de encosta na Avenida Fioravante Rossi (bairro São Braz), obra na Rua Bartovino Costa (bairro Vila Nova) e o muro do CEIM Nossa Senhora Aparecida. Em 2021, foi entregue a obra da escadaria Edemar Grassi, no bairro Maria Ismênia.

Os locais afetados pela chuva precisaram passar por obras de contenção e vistorias para serem desinterditados Crédito: Wando Fagundes

“Com foco na segurança para os moradores, as intervenções tiveram investimentos de mais de R$6 milhões. Parte desse recurso é de convênio com o governo federal e a outra parcela foi investimento com recursos do próprio município. Todas essas obras foram concluídas com sucesso nesta gestão”, disse a prefeitura.