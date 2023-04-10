Corregedoria não explica abordagem na Serra e afasta PMs das ruas

TV Gazeta, quais os protocolos de abordagem adotados pela corporação, por qual razão um agente usou spray de pimenta e deu tapas no indivíduo que aparece no vídeo e qual foi a atitude do indivíduo abordado que levou os militares a o considerarem suspeito de algum crime. A Corregedoria da Polícia Militar informou, nesta segunda-feira (10), que afastou os policiais envolvidos na ação que resultou na agressão de um homem em Jardim Tropical, na Serra , no último sábado (8). Mesmo tomando essa medida cautelar, o órgão não explicou, ao ser questionado pela reportagem da, quais os protocolos de abordagem adotados pela corporação, por qual razão um agente usou spray de pimenta e deu tapas no indivíduo que aparece no vídeo e qual foi a atitude do indivíduo abordado que levou os militares a o considerarem suspeito de algum crime.

Os nomes dos policiais envolvidos na ocorrência não foram divulgados pela corporação. A afirmação sobre o afastamento deles foi dada pelo major Alves Christ ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, durante entrevista no Bom Dia Espírito Santo. "De forma cautelar, serão afastados das atividades operacionais (das ruas) e estarão exercendo atividades administrativas nos quartéis", declarou.

O major reforçou o posicionamento da Polícia Militar enviado à reportagem de A Gazeta no fim de semana, no qual sinaliza que a conduta dos agentes será investigada. "A conduta dos policiais militares envolvidos será analisada diante da ação policial que foi realizada. Nós estamos levantando todas as informações para que a gente possa fazer essa análise e depois emitir um parecer em relação à conduta dos policiais envolvidos", pontuou.

Mesmo reforçando que os policiais serão afastados das ruas e destacando que uma investigação será realizada, o major Alves Christ não explicou o motivo de o policial ter derrubado o homem que aparece no vídeo que viralizou nas redes sociais, usado spray de pimenta e ainda ter o agredido com socos.

"A ação policial se dá diante de uma fundada suspeita, então os policiais entendendo que o cidadão estava em fundada suspeita é realizada uma abordagem policial, então isso é da discricionalidade de cada policial militar fazer essa análise diante de cada circunstância. Os policiais que estavam ali entenderam que havia a necessidade de fazer a abordagem e assim o fizeram", afirmou.

Questionado pela TV Gazeta sobre qual seria o protocolo correto e qual a distância correta para o uso do spray de pimenta, Alves Christ voltou a dizer que o caso será analisado, sem dar mais informações sobre a ação policial em Jardim Tropical.

"Toda abordagem tem um protocolo para ser verificado, diante da conduta que os policiais adotaram será analisada essa conduta através do inquérito policial militar que será instaurado para apurar a conduta de todos os policiais militares. Nós preconizamos o uso progressivo de força, que é o treinamento dado aos policiais militares."

Entenda o ocorrido

Um vídeo que mostra um policial militar borrifando spray de pimenta e agredindo um homem viralizou nas redes sociais, associado à mensagem de que teria ocorrido em Jardim Tropical, na Serra , na madrugada de sábado (8). Nas imagens, o homem aparece diante de um estabelecimento comercial e não esboça reação às agressões.

Com pouco mais de um minuto de duração, o vídeo começa mostrando o homem, que vestia uma bermuda azul e tênis, e levava uma camisa vinho pendurada no ombro, de lado, encostado na parede de um comércio. Há outras pessoas nas imediações, mas que se afastam da cena.

Na sequência, observa-se um policial se aproximando. Ele sacode o recipiente do spray e dispara contra o rosto do homem. No mesmo enquadramento do vídeo, outro policial é visto segurando uma arma e sem interferir na ação do colega.

Após receber os jatos no rosto, a vítima indica a existência de uma câmera. O policial aciona o spray novamente e dá uma rasteira, derrubando o homem, que leva mais jatos no rosto e tapas. O agente se afasta e o agredido se levanta, pega a camisa para enxugar os resquícios da substância lançada contra ele. Até o fim do vídeo, os militares não aparecem mais em cena.

Resposta da Polícia Militar A Polícia Militar ressalta que realizou operações para coibir eventos clandestinos em vários bairros durante todo o final de semana, inclusive em vários bairros da Serra, como Novo Horizonte e Jardim Tropical. Por isso, não é possível identificar prontamente quando ocorreu o fato.



A PM destaca, ainda, que tomou conhecimento dos fatos narrados através de redes sociais. O ocorrido será apurado e, nesse procedimento, a conduta do policial será avaliada, assim como as condições da ocorrência policial.