Homem agride cão, ameaça família de morte e acaba detido em Vitória

Caso aconteceu perto da Ponte da Passagem, em Vitória Crédito: Reprodução | Google Maps

Um homem foi preso após agredir um cachorro e fazer ameaças contra uma família no bairro Pontal de Camburi, em Vitória , na tarde desse sábado (08). Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), João Francisco Paganucci, de 43 anos, chegou a avançar contra uma mulher e as netas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A vítima, de 56 anos, afirmou à PM que o homem apareceu na rua onde mora com um bastão de madeira por volta das 16h. De acordo com ela, João Francisco já partiu para cima do cachorro da família, dando diversas pauladas no cão. Não há informações sobre o estado de saúde do animal.

Em determinado momento, segundo a mulher, o suspeito ainda tentou avançar contra ela, após ameaçar ela de morte. Assustada, a vítima conseguiu correr para dentro de casa com as netas e fechou o portão. João Francisco, no entanto, disse que voltaria para colocar fogo em todas as pessoas da residência.

No local, os policiais constataram que o homem estava bastante alterado. Conforme detalharam no boletim, João Francisco precisou ser conduzido no compartimento de segurança da viatura, para "minimizar o risco de fuga e resguardar a integridade física dos militares".