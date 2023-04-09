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Instabilidade

Cavado meteorológico deve provocar chuvas e temporais no ES

No sábado (8), volumosa chuva chamou atenção na Grande Vitória; em poucos minutos, diversas ruas e avenidas ficaram debaixo d'água

Publicado em 09 de Abril de 2023 às 09:49

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

09 abr 2023 às 09:49
O mau tempo observado nos últimos dias deve permanecer no Espírito Santo neste domingo (9) de Páscoa. Segundo o Climatempo, há chance de temporais até o final do dia sobretudo na Grande Vitória e no Sul capixaba.
O motivo da instabilidade no Estado, segundo os especialistas, é um cavado meteorológico e uma baixa pressão atmosférica que atingem o Sudeste brasileiro desde a semana passada.
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) corrobora as previsões do Climatempo e informa que, a partir da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e a presença de umidade provocam pancadas de chuvas com trovoadas na região Sul e parte das regiões Serrana e Noroeste. No início da noite, as trovoadas avançam pela Grande Vitória, região Noroeste e trechos das regiões Norte e Serrana.

Cavado meteorológico?

De acordo com a Climatempo, cavado é o nome que se dá a uma região na atmosfera onde ocorre uma ondulação do fluxo de ventos no sentido horário no Hemisfério Sul e onde há também uma tendência à queda da pressão atmosférica.

Os cavados podem ocorrer em vários níveis da atmosfera e em qualquer época do ano. Podemos ter cavados apenas na superfície ou cavados sobrepostos, que vão até níveis mais elevados da atmosfera.

Grande volume de chuvas

Moradores de cidades da Grande Vitória se surpreenderam no sábado (8) com a força da chuva ao anoitecer. Apesar do tempo ter ficado nublado em alguns pontos durante a tarde, a rapidez com que ruas ficaram alagadas chamou atenção.
Chuva no ES
Forte chuva deixa rua alagada em Barro Vermelho, Vitória Crédito: Paulo Ricardo Sobral
Leitores de A Gazeta enviaram vídeos que mostravam ruas alagadas em Vitória, Viana e Cariacica, além de relâmpagos e trovões em Vila Velha.

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