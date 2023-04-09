Cavado meteorológico deve provocar chuvas e temporais no ES

O mau tempo observado nos últimos dias deve permanecer no Espírito Santo
neste domingo (9) de Páscoa. Segundo o Climatempo
, há chance de temporais até o final do dia sobretudo na Grande Vitória
e no Sul capixaba.
O motivo da instabilidade no Estado, segundo os especialistas, é um cavado meteorológico e uma baixa pressão atmosférica que atingem o Sudeste brasileiro desde a semana passada.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)
corrobora as previsões do Climatempo e informa que, a partir da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e a presença de umidade provocam pancadas de chuvas com trovoadas na região Sul e parte das regiões Serrana e Noroeste. No início da noite, as trovoadas avançam pela Grande Vitória, região Noroeste e trechos das regiões Norte e Serrana.
Moradores de cidades da Grande Vitória se surpreenderam no sábado (8) com a força da chuva ao anoitecer. Apesar do tempo ter ficado nublado em alguns pontos durante a tarde, a rapidez com que ruas ficaram alagadas chamou atenção.