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Raios e trovões

Chuva forte provoca alagamentos pela Grande Vitória; veja vídeos

Houve relatos de transtornos em bairros de Vitória, Viana e Cariacica, neste sábado (8)

Publicado em 08 de Abril de 2023 às 19:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2023 às 19:39
Moradores de cidades da Grande Vitória se surpreenderam, neste sábado (8), com a força da chuva que caiu ao anoitecer. Apesar do tempo ter ficado nublado em alguns pontos durante a tarde, a rapidez com que ruas ficaram alagadas chamou a atenção. 
Leitores de A Gazeta enviaram vídeos que mostram ruas cheias em VitóriaViana e Cariacica, além de relâmpagos e trovões em Vila Velha. Confira: 
Prefeitura de Vitória alertou que, neste feriadão de Semana Santa, a Defesa Civil está, excepcionalmente, recebendo chamados no telefone (27) 3194-7568.
Às 20h40, a Prefeitura de Vila Velha enviou um boletim sobre as chuvas na cidade. De acordo com a administração municipal, em 20min choveu mais de 50mm: foram 52mm na última hora na estação Centro. Baseado no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de desastres Naturais (Cemaden), o estágio do momento é de "movimento de massa moderado". Houve registros de pontos de retenção momentânea de água em Itapuã, Glória, Alvorada e na Avenida Carlos Lindenberg.
Prefeitura de Cariacica informou que, até o momento, não foi registrado nenhum acionamento à Defesa Civil do município.
Mais cedo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chegou a emitir um alerta de perigo (laranja) de chuvas intensas que vão atingir várias partes do Sudeste brasileiro. No Espírito Santo, o aviso era para 15 municípios, principalmente da Região Sul, válido até as 10 horas deste domingo (9).

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