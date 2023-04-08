Chuva forte provoca alagamentos pela Grande Vitória; veja vídeos

Moradores de cidades da Grande Vitória se surpreenderam, neste sábado (8), com a força da chuva que caiu ao anoitecer. Apesar do tempo ter ficado nublado em alguns pontos durante a tarde, a rapidez com que ruas ficaram alagadas chamou a atenção.
Leitores de A Gazeta enviaram vídeos que mostram ruas cheias em Vitória, Viana e Cariacica, além de relâmpagos e trovões em Vila Velha. Confira:
A Prefeitura de Vitória alertou que, neste feriadão de Semana Santa, a Defesa Civil está, excepcionalmente, recebendo chamados no telefone (27) 3194-7568.
Às 20h40, a Prefeitura de Vila Velha enviou um boletim sobre as chuvas na cidade. De acordo com a administração municipal, em 20min choveu mais de 50mm: foram 52mm na última hora na estação Centro. Baseado no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de desastres Naturais (Cemaden), o estágio do momento é de "movimento de massa moderado". Houve registros de pontos de retenção momentânea de água em Itapuã, Glória, Alvorada e na Avenida Carlos Lindenberg.
A Prefeitura de Cariacica informou que, até o momento, não foi registrado nenhum acionamento à Defesa Civil do município.
Mais cedo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chegou a emitir um alerta de perigo (laranja) de chuvas intensas que vão atingir várias partes do Sudeste brasileiro. No Espírito Santo, o aviso era para 15 municípios, principalmente da Região Sul, válido até as 10 horas deste domingo (9).