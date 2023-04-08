Alerta de chuvas intensas é emitido para 15 cidades do ES; veja quais

15 cidades do ES recebem alerta do Inmet para chuvas intensas Crédito: Inmet/Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de perigo (laranja) de chuvas intensas que vão atingir várias partes do Sudeste brasileiro. No Espírito Santo, o aviso é para 15 municípios, principalmente da Região Sul, e vale até as 10 horas deste domingo (9).

A previsão de chuva varia entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar até a 100mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/hora.

Segundo o Inmet, há risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A orientação aos moradores das cidades afetadas é para que, em casos de rajadas de vento, ninguém se abrigue debaixo de árvores porque há risco de queda e descargas elétricas.

O instituto também recomenda que as pessoas não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e para que, em caso de perigo, se possível, as pessoas desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

O alerta é válido para as seguintes cidades do Estado: