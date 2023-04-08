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Alerta de chuvas intensas é emitido para 15 cidades do ES; veja quais

Previsão de chuva varia entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar até a 100mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/hora

Publicado em 08 de Abril de 2023 às 10:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2023 às 10:57
15 cidades do ES recebem alerta do Inmet para chuvas intensas
15 cidades do ES recebem alerta do Inmet para chuvas intensas Crédito: Inmet/Reprodução
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de perigo (laranja) de chuvas intensas que vão atingir várias partes do Sudeste brasileiro. No Espírito Santo, o aviso é para 15 municípios, principalmente da Região Sul, e vale até as 10 horas deste domingo (9).
A previsão de chuva varia entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar até a 100mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/hora.
Segundo o Inmet, há risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
A orientação aos moradores das cidades afetadas é para que, em casos de rajadas de vento, ninguém se abrigue debaixo de árvores porque há risco de queda e descargas elétricas.
O instituto também recomenda que as pessoas não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e para que, em caso de perigo, se possível, as pessoas desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
O alerta é válido para as seguintes cidades do Estado:
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Divino de São Lourenço
  7. Dores do Rio Preto
  8. Guaçuí
  9. Itapemirim
  10. Jerônimo Monteiro
  11. Marataízes
  12. Mimoso do Sul
  13. Muqui
  14. Presidente Kennedy
  15. São José do Calçado

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