Alerta de chuvas intensas é emitido para 15 cidades do ES; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de perigo (laranja) de chuvas intensas que vão atingir várias partes do Sudeste brasileiro. No Espírito Santo, o aviso é para 15 municípios, principalmente da Região Sul, e vale até as 10 horas deste domingo (9).
A previsão de chuva varia entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar até a 100mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/hora.
Segundo o Inmet, há risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
A orientação aos moradores das cidades afetadas é para que, em casos de rajadas de vento, ninguém se abrigue debaixo de árvores porque há risco de queda e descargas elétricas.
O instituto também recomenda que as pessoas não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e para que, em caso de perigo, se possível, as pessoas desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
O alerta é válido para as seguintes cidades do Estado:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado