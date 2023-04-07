Ressaca arranca árvores em praia do litoral de Aracruz; veja vídeo

Érika Carvalho

Uma ressaca forte atingiu o litoral de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (6). A ventania provocou queda de árvores e muita destruição na região da praia de Coqueiral de Aracruz. As imagens dos vídeos gravados por moradores chamam a atenção e é possível perceber que o mar ainda estava agitado (veja vídeo acima).

Segundo o Incaper, o que pode ter provocado essa ressaca, ou seja, contribuindo para este aumento da força das ondas no litoral, são os ventos fortes que estão soprando na direção da costa capixaba e com intensidade um pouco mais moderada.

“Esses ventos de superfície podem estar trazendo uma parte do mar para o litoral e pode estar provocando esta agitação marítima mais acentuada”, é o que explicou o meteorologista do Incaper, Hugo Ramos.

O especialista afirma, ainda, que os ventos estão apontando do oceano para o continente e estão atingindo a costa do Espírito Santo de forma perpendicular. “Estão apontando diretamente para a costa do Estado e esses ventos nas superfícies contribuem para que haja uma agitação marítima maior, e consequentemente, uma elevação no nível das ondas, e é isso que causa esse efeito de ressaca”, afirma Hugo Ramos.