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Mar agitado

Ressaca arranca árvores em praia do litoral de Aracruz; veja vídeo

Segundo o Incaper, o que pode ter provocado essa ressaca, ou seja, contribuindo para este aumento da força das ondas no litoral, são os ventos fortes que estão soprando na direção da costa capixaba

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 14:17

Publicado em 

07 abr 2023 às 14:17
Érika Carvalho
Uma ressaca forte atingiu o litoral de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (6). A ventania provocou queda de árvores e muita destruição na região da praia de Coqueiral de Aracruz. As imagens dos vídeos gravados por moradores chamam a atenção e é possível perceber que o mar ainda estava agitado (veja vídeo acima).
Segundo o Incaper, o que pode ter provocado essa ressaca, ou seja, contribuindo para este aumento da força das ondas no litoral, são os ventos fortes que estão soprando na direção da costa capixaba e com intensidade um pouco mais moderada.
“Esses ventos de superfície podem estar trazendo uma parte do mar para o litoral e pode estar provocando esta agitação marítima mais acentuada”, é o que explicou o meteorologista do Incaper, Hugo Ramos.
O especialista afirma, ainda, que os ventos estão apontando do oceano para o continente e estão atingindo a costa do Espírito Santo de forma perpendicular. “Estão apontando diretamente para a costa do Estado e esses ventos nas superfícies contribuem para que haja uma agitação marítima maior, e consequentemente, uma elevação no nível das ondas, e é isso que causa esse efeito de ressaca”, afirma Hugo Ramos.
A previsão para os próximos dias é de possibilidade de ventos moderados no litoral, acima de 40 km/h. Apesar disso, não há perspectiva de ressaca. Porém, na região do litoral Norte do Espírito Santo podem haver ondas na ordem de dois metros a dois metros e meio, no domingo (08) e segunda-feira (09).

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