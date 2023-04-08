Delegado da Polícia Civil do ES morre aos 48 anos em Marataízes

“Renato ingressou na Instituição em 2014 e, desde então, trabalhava na Delegacia de Marataízes, onde se destacou pela sua dedicação e profissionalismo diante dos colegas de trabalho e da sociedade, no Sul do Estado. Inclusive, sendo elogiado por trabalhos feitos em conjunto com policias de estados vizinhos. Manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, rogando a Deus que conforte o coração de todos neste momento doloroso”, escreveu Arruda.