Delegado da Polícia Civil do ES morre aos 48 anos em Marataízes

O delegado da Polícia Civil Renato Barcellos Perin, de 48 anos, faleceu nesta sexta-feira (7) após sofrer um infarto. Desde 2014, o profissional atuava na delegacia de Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. A prefeitura do balneário lamentou a morte e decretou luto de três dias.
Segundo nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Marataízes informou que o delegado faleceu de tarde. Ele residia na cidade, onde atuava.
Ainda durante a sexta-feira, o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, divulgou uma nota de pesar. Na publicação, amigos e familiares lamentaram a morte do delegado.
“Renato ingressou na Instituição em 2014 e, desde então, trabalhava na Delegacia de Marataízes, onde se destacou pela sua dedicação e profissionalismo diante dos colegas de trabalho e da sociedade, no Sul do Estado. Inclusive, sendo elogiado por trabalhos feitos em conjunto com policias de estados vizinhos. Manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, rogando a Deus que conforte o coração de todos neste momento doloroso”, escreveu Arruda.
O corpo de Renato Barcellos Perin, de acordo com colegas de profissão, foi levado para o Rio de Janeiro, para velório na tarde deste sábado (8) e sepultamento amanhã, no Cemitério Memorial do Carmo.