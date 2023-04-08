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Luto

Delegado da Polícia Civil do ES morre aos 48 anos em Marataízes

Renato Barcellos Perin faleceu nesta sexta-feira (7) após sofrer um infarto; ele atuava no município do Sul do Estado desde 2014

Publicado em 08 de Abril de 2023 às 10:18

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 abr 2023 às 10:18
delegado da Polícia Civil, Renato Barcellos Perin
O delegado Renato Barcellos Perin atuava desde 2014 em Marataízes Crédito: Reprodução/ Site Maratimba
O delegado da Polícia Civil Renato Barcellos Perin, de 48 anos, faleceu nesta sexta-feira (7) após sofrer um infarto. Desde 2014, o profissional atuava na delegacia de Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. A prefeitura do balneário lamentou a morte e decretou luto de três dias.
Segundo nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Marataízes informou que o delegado faleceu de tarde. Ele residia na cidade, onde atuava.
Ainda durante a sexta-feira, o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, divulgou uma nota de pesar. Na publicação, amigos e familiares lamentaram a morte do delegado.
“Renato ingressou na Instituição em 2014 e, desde então, trabalhava na Delegacia de Marataízes, onde se destacou pela sua dedicação e profissionalismo diante dos colegas de trabalho e da sociedade, no Sul do Estado. Inclusive, sendo elogiado por trabalhos feitos em conjunto com policias de estados vizinhos. Manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, rogando a Deus que conforte o coração de todos neste momento doloroso”, escreveu Arruda.
O corpo de Renato Barcellos Perin, de acordo com colegas de profissão, foi levado para o Rio de Janeiro, para velório na tarde deste sábado (8) e sepultamento amanhã, no Cemitério Memorial do Carmo.

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