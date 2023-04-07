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Incêndio criminoso

Morre menina que teve 90% do corpo queimado em ônibus incendiado no RJ

Heloíse Victoria da Silva Ribeiro tinha 4 anos e morreu na noite desta quinta-feira (6); ataque ocorreu em Duque de Caxias

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 14:40

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 abr 2023 às 14:40
Heloíse Victória da Silva Ribeiro, de 4 anos, que morreu após ônibus ser incediado no RJ
Heloíse Victória da Silva Ribeiro, de 4 anos, que morreu após ônibus ser incediado no RJ Crédito: Reprodução/ TV Globo
Morreu na quinta-feira (6), a menina de 4 anos que teve 90% do corpo queimado após um homem colocar fogo em um ônibus com passageiros na região central de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ), no dia anterior.
Heloise Victoria da Silva Ribeiro estava internada no CTI Pediátrico do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.
A criança sofreu queimaduras de 2° e 3° graus em 90% do corpo. Heloise morreu às 21h27 de quinta-feira, após 25 minutos de tentativas de reanimação cardiopulmonar, informou a Prefeitura de Duque de Caxias.
A mãe da menina, Larissa Silvestre da Silva, de 26 anos também ficou ferida e está internada no hospital privado Caxias D'Or.

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O suspeito de atear fogo ao ônibus lotado de passageiros, Cleber da Conceição Sirilo, de 39 anos, está internado sob custódia policial. Ele foi preso em flagrante por policiais civis, mas precisou ser levado ao hospital para atendimento médico.
Sirilo foi levado inicialmente ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo com 50% do corpo queimado, em estado grave. No início da tarde de quinta-feira, ele foi transferido para o Hospital Municipal Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro.
De acordo com a 60ª Delegacia de Polícia, de Campos Elíseos, os agentes ainda investigavam a motivação do crime.
Outras pessoas que viajavam no ônibus também ficaram feridas. A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias disse que mais três feridos receberam atendimento médico, mas tiveram alta hospitalar ainda na quarta-feira: Cristiane da Silva Moreira Nascimento, de 47 anos; Fernanda de Moura Almeida, de 43 anos; e Cleide Pereira Campos, de 56 anos.
Agentes do 15º Batalhão da Polícia Militar, de Duque de Caxias, prestaram auxílio no socorro às vítimas. Equipes isolaram a área e ajudaram na organização do trânsito na região.

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