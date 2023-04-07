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Tragédia na estrada

Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente com caminhão em MG

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o caminhoneiro contou que o motorista do carro perdeu o controle da direção e rodou na pista ao tentar fazer uma ultrapassagem

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 14:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 abr 2023 às 14:18
Carro bateu em um caminhão na BR-135, em Corinto, MG
Carro bateu em um caminhão na BR-135, em Corinto (MG) Crédito: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação
SÃO PAULO, SP - Uma colisão entre um carro e um caminhão matou cinco pessoas da mesma família na madrugada desta sexta-feira (7) em Corinto, cidade do interior de Minas Gerais.
O carro da família tentava fazer uma ultrapassagem, quando o motorista pareceu perder o controle da direção e colidiu de frente com o caminhão. O relato foi feito à Polícia Militar Rodoviária pelo caminhoneiro, de 27 anos, que não saiu ferido do acidente.
O motorista era o pai da família; morreram também sua esposa, seu filho e seus sogros. As vítimas foram identificadas como Fábio Rodrigues Alves Milagre, 43 anos; a esposa dele, Jaqueline Araújo Santos Milagre, de 43 anos; o filho do casal, Miguel Santos Milagre, de 13 anos, e a mãe e o padrasto de Jaqueline, Rita Araújo Rocha, de 70 anos, e Paulo Rocha, de 86 anos.
A família partiu de Divinópolis e seguia em direção a Pirapora. O acidente ocorreu no km 594 da BR 135.
Uma publicação da Prefeitura de Divinópolis, que lamentou a tragédia nas redes sociais, aponta que o casal deixou um filho mais novo, identificado como Rafael.

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