Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente com caminhão em MG

Carro bateu em um caminhão na BR-135, em Corinto (MG) Crédito: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação

SÃO PAULO, SP - Uma colisão entre um carro e um caminhão matou cinco pessoas da mesma família na madrugada desta sexta-feira (7) em Corinto, cidade do interior de Minas Gerais.

O carro da família tentava fazer uma ultrapassagem, quando o motorista pareceu perder o controle da direção e colidiu de frente com o caminhão. O relato foi feito à Polícia Militar Rodoviária pelo caminhoneiro, de 27 anos, que não saiu ferido do acidente.

O motorista era o pai da família; morreram também sua esposa, seu filho e seus sogros. As vítimas foram identificadas como Fábio Rodrigues Alves Milagre, 43 anos; a esposa dele, Jaqueline Araújo Santos Milagre, de 43 anos; o filho do casal, Miguel Santos Milagre, de 13 anos, e a mãe e o padrasto de Jaqueline, Rita Araújo Rocha, de 70 anos, e Paulo Rocha, de 86 anos.

A família partiu de Divinópolis e seguia em direção a Pirapora. O acidente ocorreu no km 594 da BR 135.