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  • Homem esfaqueia funcionários de hospital e pacientes e é morto em SP
Hospital José Nigro Neto

Homem esfaqueia funcionários de hospital e pacientes e é morto em SP

Principal hipótese é que se trata de uma ação isolada. Major da PM afirmou que homem era conhecido na região por fazer uso de drogas

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 12:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 abr 2023 às 12:17
Um homem entrou em um hospital procurando atendimento médico e acabou ferindo sete pessoas com uma faca em Américo Brasiliense, interior de São Paulo. Ele foi morto pela polícia após fazer uma pessoa refém.
Homem esfaqueia 7 pessoas em hospital e é morto pela polícia em SP
Foto publicada em redes sociais mostra mobilização da polícia após o ataque Crédito: Redes sociais
O que aconteceu?
  • O homem procurou atendimento no Hospital Municipal José Nigro Neto e aparentava estar nervoso. Segundo o major da PM Alan Esteves Fernandes Gouvêa, um médico chegou a passar um medicamento para ele. "Em determinado momento, ele sacou uma faca e começou a esfaquear pessoas", relatou o major Gouvêa em entrevista a jornalistas em frente ao hospital.

  • Foram atingidos funcionários e pacientes, informou a Polícia Militar em nota.

  • O autor do ataque saiu do hospital e foi flagrado tentando atingir mais uma pessoa. A oitava vítima seria uma enfermeira que chegava para trabalhar. O homem a fez refém, e uma equipe de polícia que passava pela região começou a negociar a liberação da vítima.

  • Um policial fez um disparo assim que a refém conseguiu se afastar do homem. Segundo nota da PM, ele ameaçava "diversas vezes" atingir a enfermeira no pescoço. O autor do ataque chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

  • Apenas uma das vítimas segue internada e se encontra em estado grave. Um médico da unidade que foi atingido precisou passar por cirurgia, mas a PM não informou o estado atual.

  • Segundo a PM, a ocorrência foi encaminhada ao distrito policial local, mas a principal hipótese é que se trata de uma ação isolada. Na coletiva aos jornalistas, o major Alan Gouvêa afirmou que o homem era conhecido na região por fazer uso de drogas.

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