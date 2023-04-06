Saiba como estão as rodovias do ES para viajar com segurança no feriadão

Entre os municípios de Viana e Cariacica, entre os kms 290 e 300, a

pista é reta e sem curvas muito sinuosas, porém acontecem muitos acidentes.

Ao todo, 170 acidentes aconteceram em 2022, sendo 48 graves e, dentre esses, 4 com mortes. Também foram registrados 50 feridos graves ao longo dos 12 meses do ano anterior.