Além das reflexões religiosas e do chocolate, a Semana Santa também é sinônimo de estradas cheias em função do feriado e pontos facultativos. No feriadão, que começa nesta Sexta-feira da Paixão (7) e vai até o domingo de Páscoa (9), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prevê um aumento de 50% no fluxo de alguns pontos das rodovias federais que cortam o Espírito Santo e, por isso, o cuidado deve ser dobrado.
Conhecer por onde vai passar é uma das maneiras de evitar problemas, por isso A Gazeta preparou um guia de como estão alguns trechos das rodovias capixabas. Em alguns pontos é necessário mais atenção, seja por uma curva mais acentuada, obras ou ser uma área comum de ultrapassagens irregulares.
Em 2022, por exemplo, foram registradas 8.858 multas por passar passar na frente de outro veículo. Já neste ano, até o dia 25 de janeiro, foram registradas 427 infrações por ultrapassagens nas rodovias federais do Estado.
Mesmo em vias duplicas a atenção deve ser a mesma, pois nelas também acontecem acidentes. O inspetor da PRF do Espírito Santo Wyllis Lyra comenta que os motoristas se sentem mais seguros com as melhorias das vias e acabam se arriscando em manobras arriscadas.
Saiba como estão as rodovias do ES para viajar com segurança no feriadão
Em três pontos da BR 101 os motoristas devem ter uma atenção maior, segundo a PRF, por serem considerados mais perigosos. Juntos, eles acumularam 530 acidentes em todo o ano passado.
TRECHOS DE ATENÇÃO
Rodovias estaduais
- ES 261 - entre Fundão e Santa Teresa
- Grave erosão na altura do km 97, com grande cratera em meia pista no sentido Santa Teresa. A situação já dura quatro meses e o DER-ES promete publicar em breve o edital para reparos na via.
Rodovias federais no ES
- BR 262 com pontos de pare e siga
- Alguns trechos da BR 262 estão em obras de ampliação ou manutenção, de acordo com a PRF. Nesses locais, a passagem de veículos está com o sistema "siga e pare", o que pode deixar o trânsito mais lento em alguns pontos.
- BR 101, entre Cariacica e Viana
- Entre os municípios de Viana e Cariacica, entre os kms 290 e 300, a pista é reta e sem curvas muito sinuosas, porém acontecem muitos acidentes. Ao todo, 170 acidentes aconteceram em 2022, sendo 48 graves e, dentre esses, 4 com mortes. Também foram registrados 50 feridos graves ao longo dos 12 meses do ano anterior.
- BR 101, na Serra
- O trecho entre os km 260 e km 270, que atravessa os bairros Carapina, Laranjeiras, Jardim Limoeiro e José de Anchieta, também demanda mais atenção. Apesar da via ser duplicada, a alta velocidade dos motoristas e ultrapassagens acabam tornando o trecho um dos com mais acidentes no Estado. Em 2022, foram 208 acidentes, 46 acidentes graves, 2 acidentes com mortes, 52 feridos graves e 3 mortes.
- BR 101 em Linhares
- O trecho entre os quilômetros 140 e 150 é de linha reta, porém, assim como o trecho na Serra, apresenta um perigo maior devido a condução dos motoristas, e por isso, registrou um total de 152 acidentes ao longo dos 12 meses do ano anterior.
- BR 101, de Serra a João Neiva
- Apesar de ser duplicado, a pista tem muitas curvas sinuosas e grande volume de veículos, sobretudo até o trevo com a BR 259, em João Neiva, que conecta a região à Colatina e cidades do leste de Minas Gerais.
- BR 101, entre o Contorno de Vitória e Viana
- Por ser um trecho urbano, cortado por vários bairros, são frequentes os atropelamentos de pedestres e colisões entre veículos que saem dos bairros em velocidade menor, sendo necessária atenção redobrada.
- BR 262, entre Venda Nova e Marechal
- O trecho é de pista simples, sinuoso e possui muitas subidas e descidas, além de ter algumas irregularidades. A região tem alto fluxo de veículos em feriados, sendo constantes os engarrafamentos.
- BR 101, entre Guarapari e Anchieta
- A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que existem obras de duplicação sendo executadas de Guarapari a Anchieta. Segundo a empresa responsável pelas vias, as obras são realizadas em paralelo á pista principal e não afetam a passagem de automóveis.