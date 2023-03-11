Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Papo de viagem

O que significam as letras e números dos nomes das rodovias? Entenda

Algumas têm nomes populares, caso da Darly Santos, enquanto outras são conhecidas pelo nome técnico, como a ES-010; descubra como surgiram essas nomeações

Publicado em 11 de Março de 2023 às 15:17

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

11 mar 2023 às 15:17
Quem está ao volante tem que prestar atenção à estrada. Mas quem está no carona pode fazer uma viagem paralela, do tipo: de onde sai o nome das rodovias? Além das siglas e dos números, como BR 101 ou ES 010, fomos atrás da origem de alguns apelidos famosos. Afinal, se a luz da manhã está em todas essas estradas, por que só uma se chama Rodovia do Sol?
Em busca dessas explicações, a reportagem procurou o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) para entender quais são os critérios utilizados na composição da numeração que identifica as estradas, bem como dos nomes de algumas rodovias

Do aeroporto às paneleiras

De início, vale uma ressalva. A Rodovia das Paneleiras é um trecho da BR 101, do Km 0 ao Km 2,9 que foi estadualizado em fevereiro de 2021. Antes, era conhecida como Reta do Aeroporto, justamente por passar em frente à entrada do antigo aeroporto de Vitória.

Veja Também

Estradas de ferro: ES tem segunda viagem de trem mais longa do Brasil

O nome é uma homenagem ao trabalho artesanal famoso das paneleiras, tradicional em Goiabeiras, que foi considerado, em 2002, patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Jornalista, jogador e rodovia

Outra rodovia famosa no Estado é a Darly Santos, trecho da ES 471 em Vila Velha. Além de jogador do Vitória Futebol Clube, o radialista e cronista Darly Santos escreveu na versão impressa de A Gazeta até 1985. Ele também ficou conhecido como um apaixonado pela Barra do Jucu, lugar que tanto fez questão de divulgar.

Ô, sol...

Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Porto Grande em Guarapari
A ES 060 é mais conhecida como Rodovia do Sol Crédito: Vitor Jubini
Todas as rodovias do Brasil são tocadas pela luz do sol. Mas em um trecho que passa por locais como Barra do Jucu, Ponta da Fruta, ambas em Vila Velha, e por Setiba, em Guarapari, o destaque à estrela é ainda maior: Rodovia do Sol.
No livro “A Trilha Sagrada”, do ex-diretor do Departamento de Estradas de Rodagem — hoje Departamento de Edificações e de Rodovias — do Espírito Santo Élvio Antônio Sartório, há a explicação de que o nome como é conhecida a rodovia ES 060 tem origem popular e não foi instituído por lei.

Siglas e números das rodovias

Diferentemente dos trechos que recebem nomes de pessoas, lugares ou coisas, as siglas e os números das rodovias seguem critérios descritos no Plano Nacional de Viação e nas instruções do Roteiro Básico para Sistemas Rodoviários, segundo informações do DER-ES.
As rodovias federais, que atravessam mais de um Estado, levam a sigla referente ao país: BR. As estaduais adotam as letras da unidade da federação à qual pertencem, como ES, no caso do Espírito Santo.
As rodovias são relacionadas por ordem crescente de numeração. O primeiro algarismo indica a nomenclatura da categoria da rodovia, de acordo com as definições estabelecidas no Plano Nacional de Viação, tanto no caso das vias federais como das estaduais
Rodovias cuja numeração começam em zero são radiais, como a ES 010. Elas partem da Região Metropolitana em direção a outros sentidos. Já as que começam com o número um, são longitudinais — atravessam o Estado de norte a sul, casos da ES 137 e ES 146, por exemplo. Perpendicularmente, estão as que iniciam com o número dois, as rodovias transversais, que vão de leste a oeste e vice-versa, como a BR 262.
As rodovias que começam com o número 3 são as que têm trajeto diagonal. E as com número 4 são as rodovias de ligações, ou seja, que unem duas rodovias entre si.
Além do primeiro algarismo, os outros dois números indicam se a rodovia está mais ao sul, mais ao norte, mais perto do litoral ou do interior.
Os números são definições estabelecidas no Plano Nacional de Viação Crédito: A Gazeta

LEIA MAIS

Governo do ES quer mudar contrato para reduzir pedágio da Rodovia do Sol

Mais de 60 motoristas multados por filmar acidente na Rodovia das Paneleiras

Carro fica pendurado em canteiro após acidente na Rodovia das Paneleiras

PRF divulga os trechos mais perigosos das rodovias federais do ES

Manequim dentro de buraco em rodovia chama atenção em Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 BR 262 estradas Rodovia Darly Santos DER-ES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados