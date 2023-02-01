Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Por uso de celular

Mais de 60 motoristas multados por filmar acidente na Rodovia das Paneleiras

Um engavetamento nesta quarta (1°) chamou a atenção de quem passava pela antiga Reta do Aeroporto, no sentido Serra. Segundo a PM, os condutores acabaram autuados por filmarem enquanto dirigiam
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

01 fev 2023 às 14:47

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 14:47

Veículo foi parar no canteiro central após acidente na Rodovia das Paneleiras
Um dos veículos envolvidos foi parar no canteiro central após acidente na Rodovia das Paneleiras Crédito: Deyvison Reis
A cena de um carro em cima do canteiro central da Rodovia das Paneleiras, em Vitória, após um acidente envolvendo outros três veículos, chamou a atenção de quem passava pelo local. Os policiais militares que atenderam a ocorrência, contaram à repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, que mais de 60 motoristas foram autuados porque estavam usando celular ao volante para filmar o acidente.
Usar o aparelho telefone enquanto dirige é, além de perigoso, considerado infração administrativa gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Prevê ainda multa no valor de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Acidente

Um carro foi parar pendurado no canteiro central da Rodovia das Paneleiras, em Vitória, após um acidente envolvendo mais três veículos na manhã desta quarta-feira (1º). Segundo apuração da repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, a colisão ocorreu no sentido Serra e causou apenas danos aos automóveis, ninguém se feriu.
O acidente aconteceu por volta de 7h30. Os envolvidos na colisão contaram à reportagem que seguiam sentido Serra, quando o fluxo parou, repentinamente. Todos os veículos foram parando, menos um carro, que não conseguiu frear a tempo, causando o engavetamento.
Após o acidente, por volta de 9h, o trânsito na Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto) foi totalmente interditado para a retirada do carro que ficou pendurado na mureta. Cerca de 20 minutos depois, a via foi parcialmente liberada.
Além dos três carros que permaneceram no local, havia um quarto veículo no acidente, porém o motorista não quis permanecer no local até a chegada da Polícia Militar.

Veja Também

Suspeitos em moto fazem arrastão em pontos de ônibus na Serra

Incêndio atinge loja de tecidos no Centro de Guaçuí

Vila Velha terá que indenizar família por morte de bebê em hospital

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Serra Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados