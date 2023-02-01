Mais de 60 motoristas multados por filmar acidente na Rodovia das Paneleiras

Um dos veículos envolvidos foi parar no canteiro central após acidente na Rodovia das Paneleiras Crédito: Deyvison Reis

Usar o aparelho telefone enquanto dirige é, além de perigoso, considerado infração administrativa gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Prevê ainda multa no valor de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Acidente

Um carro foi parar pendurado no canteiro central da Rodovia das Paneleiras, em Vitória, após um acidente envolvendo mais três veículos na manhã desta quarta-feira (1º). Segundo apuração da repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, a colisão ocorreu no sentido Serra e causou apenas danos aos automóveis, ninguém se feriu.

O acidente aconteceu por volta de 7h30. Os envolvidos na colisão contaram à reportagem que seguiam sentido Serra, quando o fluxo parou, repentinamente. Todos os veículos foram parando, menos um carro, que não conseguiu frear a tempo, causando o engavetamento.

Após o acidente, por volta de 9h, o trânsito na Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto) foi totalmente interditado para a retirada do carro que ficou pendurado na mureta. Cerca de 20 minutos depois, a via foi parcialmente liberada.