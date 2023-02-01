Mais de 60 motoristas multados por filmar acidente na Rodovia das Paneleiras

A cena de um carro em cima do canteiro central da Rodovia das Paneleiras, em Vitória, após um acidente envolvendo outros três veículos, chamou a atenção de quem passava pelo local. Os policiais militares que atenderam a ocorrência, contaram à repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, que mais de 60 motoristas foram autuados porque estavam usando celular ao volante para filmar o acidente.
Usar o aparelho telefone enquanto dirige é, além de perigoso, considerado infração administrativa gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Prevê ainda multa no valor de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Acidente
Um carro foi parar pendurado no canteiro central da Rodovia das Paneleiras, em Vitória, após um acidente envolvendo mais três veículos na manhã desta quarta-feira (1º). Segundo apuração da repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, a colisão ocorreu no sentido Serra e causou apenas danos aos automóveis, ninguém se feriu.
O acidente aconteceu por volta de 7h30. Os envolvidos na colisão contaram à reportagem que seguiam sentido Serra, quando o fluxo parou, repentinamente. Todos os veículos foram parando, menos um carro, que não conseguiu frear a tempo, causando o engavetamento.
Após o acidente, por volta de 9h, o trânsito na Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto) foi totalmente interditado para a retirada do carro que ficou pendurado na mureta. Cerca de 20 minutos depois, a via foi parcialmente liberada.
Além dos três carros que permaneceram no local, havia um quarto veículo no acidente, porém o motorista não quis permanecer no local até a chegada da Polícia Militar.