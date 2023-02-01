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Suspeitos em moto fazem arrastão em pontos de ônibus na Serra

Homens armados passaram por pontos de ônibus no bairro Nova Carapina, na Serra, e fizeram a limpa nas pessoas que aguardavam pelo transporte. Ação criminosa ocorreu na manhã desta quarta (1)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2023 às 14:10

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 14:10

Dois homens armados em uma moto fizeram um arrastão em pontos de ônibus no bairro Nova Carapina, na Serra, e assustaram moradores da região na manhã desta quarta-feira (1). Ao menos quatro pessoas registraram ocorrências na Delegacia Regional do município.
3ª Delegacia Regional da Serra
Vítimas estiveram na 3ª Delegacia Regional da Serra e ao menos quatro pessoas registraram ocorrência Crédito: Reprodução Google Maps
As vítimas contaram a mesma história. Elas estavam no ponto a caminho do trabalho quando os suspeitos apareceram em uma moto vermelha. Um caso foi registrado na Rua Muriaé, outro na Avenida Montes Claros e mais um na Avenida Eldes Scherrer.
“Em dois minutos que eu estava no ponto, a moto parou do lado, colocaram a arma em mim e pediram o telefone. Isso já tinha acontecido dessa mesma forma na última semana. É uma sensação de não poder fazer nada”, contou uma das vítimas, que preferiu não se identificar, em entrevista à TV Gazeta.
A Polícia Civil informou que quatro vítimas estiveram na 3ª Delegacia Regional da Serra e registraram um boletim de ocorrência. O caso seguirá sob investigação do Distrito de Polícia da Serra e até o momento os suspeitos não foram detidos.

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