Suspeitos em moto fazem arrastão em pontos de ônibus na Serra

Dois homens armados em uma moto fizeram um arrastão em pontos de ônibus no bairro Nova Carapina, na Serra , e assustaram moradores da região na manhã desta quarta-feira (1). Ao menos quatro pessoas registraram ocorrências na Delegacia Regional do município.

Vítimas estiveram na 3ª Delegacia Regional da Serra e ao menos quatro pessoas registraram ocorrência Crédito: Reprodução Google Maps

As vítimas contaram a mesma história. Elas estavam no ponto a caminho do trabalho quando os suspeitos apareceram em uma moto vermelha. Um caso foi registrado na Rua Muriaé, outro na Avenida Montes Claros e mais um na Avenida Eldes Scherrer.

“Em dois minutos que eu estava no ponto, a moto parou do lado, colocaram a arma em mim e pediram o telefone. Isso já tinha acontecido dessa mesma forma na última semana. É uma sensação de não poder fazer nada”, contou uma das vítimas, que preferiu não se identificar, em entrevista à TV Gazeta.