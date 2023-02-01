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Tentativa frustrada

Suspeito rouba carro e celulares, bate em poste e acaba preso em Vitória

Homem tentou fugir após o acidente, mas acabou alcançado por policiais militares. Ele confessou os crimes e foi encaminhado ao presídio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2023 às 13:00

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 13:00

Maxwell roubou carro e celulares, mas acabou preso em Vitória
Maxwell foi autuado em flagrante duas vezes por roubo Crédito: Rodrigo Gomes
Um homem de 35 anos suspeito de roubar um carro acabou preso pela polícia no bairro São Pedro, em Vitória, na noite de terça-feira (31). A prisão aconteceu após o homem bater com o veículo contra um poste, em frente a uma escola do bairro. Ele ainda tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais e encaminhado para a delegacia. A polícia não divulgou o nome do suspeito, mas a TV Gazeta apurou que trata-se de Maxwell Silva Nascimento.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi informada de que um veículo havia sido roubado. Na região de São Pedro, populares informaram que um carro estava batido na frente de uma escola e que viram o motorista deixando uma arma cair no chão — que na verdade, era falsa. O objeto foi entregue aos policiais por um popular, que relatou que ao passar próximo ao veículo batido, visualizou o item no chão e o recolheu, retornando para entregar à polícia assim que viu a viatura chegando.
Antes de os policiais se aproximarem do carro, Maxwell foi abordado. Ele estava fugindo, mas acabou detido e confessou ter roubado o veículo e se envolvido no acidente. Com o suspeito havia dois celulares roubados de um casal que estava em um ponto de ônibus da Rodovia Serafim Derenzi. 
Maxwell roubou carro e celulares, mas acabou preso em Vitória
Suspeito bateu carro roubado contra poste Crédito: Rodrigo Gomes
O indivíduo foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, para receber atendimento médico, pois apresentava escoriações no rosto e um corte no joelho direito devido ao acidente. Posteriormente foi encaminhado à  1ª Delegacia Regional de Vitória.
Na delegacia estava o proprietário do veículo roubado. O homem relatou que o carro foi roubado por volta das 22h, na Vila Rubim, também na Capital. A vítima é um comerciante que preferiu não se identificar, mas contou à reportagem da TV Gazeta que estava estacionando perto de casa e estava com o filho quando foi surpreendido por Maxwell. 
Segundo a Polícia Civil o suspeito, de 35 anos, foi autuado em flagrante duas vezes por roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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