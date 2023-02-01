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Região de Eldorado

Perseguição a suspeitos termina com troca de tiros e um preso na Serra

Jovem de 18 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada contra policiais; os outros dois suspeitos de roubo conseguiram fugir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2023 às 12:35

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 12:35

Um jovem de 18 anos acabou preso após atirar contra policiais na manhã dessa terça-feira (31), na Serra. Contra ele havia um mandado de busca e apreensão em aberto por homicídio. Conforme consta no boletim de ocorrência ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso, ele foi identificado como Roger dos Santos Guimarães.
A perseguição que terminou com troca de tiros começou quando policiais receberam a informação de que três indivíduos estavam cometendo roubos na região de Jacaraípe. Em seguida, a equipe notou um carro em atitude suspeita no bairro Macafé e começou a perseguir o carro, do modelo HB20.
Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar foi acionada e perseguiu os suspeitos na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva
Na região de Eldorado, o motorista acabou perdendo o controle e bateu com o automóvel. Três suspeitos saíram do carro correndo com armas em punho. Um deles teria atirado contra os policiais, que revidaram. Dois dos criminosos conseguiram fugir, mas um deles acabou detido ainda no bairro.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, 14 tiros foram disparados pelos policiais – um sargento e um soldado. Quando foi alcançado, Roger estava baleado e foi socorrido para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, que também fica na Serra.
No interior do carro foram encontrados três celulares, que teriam sido roubados, uma bolsa, uma metralhadora de fabricação caseira com um carregador com 20 munições e as placas do próprio veículo. O automóvel foi guinchado, e todo o material foi entregue na Terceira Delegacia Regional.
Polícia Civil informou que o suspeito, de 18 anos, conduzido à Delegacia Regional da Serra, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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