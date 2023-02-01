Perseguição a suspeitos termina com troca de tiros e um preso na Serra

A Gazeta teve acesso, ele foi identificado como Roger dos Santos Guimarães. Um jovem de 18 anos acabou preso após atirar contra policiais na manhã dessa terça-feira (31), na Serra . Contra ele havia um mandado de busca e apreensão em aberto por homicídio. Conforme consta no boletim de ocorrência ao qual a reportagem deteve acesso, ele foi identificado como Roger dos Santos Guimarães.

A perseguição que terminou com troca de tiros começou quando policiais receberam a informação de que três indivíduos estavam cometendo roubos na região de Jacaraípe. Em seguida, a equipe notou um carro em atitude suspeita no bairro Macafé e começou a perseguir o carro, do modelo HB20.

Polícia Militar foi acionada e perseguiu os suspeitos na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

Na região de Eldorado, o motorista acabou perdendo o controle e bateu com o automóvel. Três suspeitos saíram do carro correndo com armas em punho. Um deles teria atirado contra os policiais, que revidaram. Dois dos criminosos conseguiram fugir, mas um deles acabou detido ainda no bairro.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar , 14 tiros foram disparados pelos policiais – um sargento e um soldado. Quando foi alcançado, Roger estava baleado e foi socorrido para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, que também fica na Serra.

No interior do carro foram encontrados três celulares, que teriam sido roubados, uma bolsa, uma metralhadora de fabricação caseira com um carregador com 20 munições e as placas do próprio veículo. O automóvel foi guinchado, e todo o material foi entregue na Terceira Delegacia Regional.