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Porto de Santana

Homem fica ferido após levar tiros em Cariacica

Na madrugada desta quarta-feira (1), dois homens passaram de moto, atirando na vítima, que tem 40 anos; disparos acertaram a região do quadril
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

01 fev 2023 às 10:51

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 10:51

Um homem de 40 anos foi baleado após dois suspeitos, que passaram em uma moto, atirarem nele na madrugada desta quarta-feira (1), em Porto de Santana, em Cariacica. Na tentativa de fugir dos disparos, a vítima também acabou fraturando o antebraço direito.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada pois a vítima tinha dado entrada no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. Na unidade, o homem contou aos policiais que estava na região quando os criminosos passaram atirando. Os disparos atingiram o quadril e o glúteo dele. Ele não soube dizer quem seriam os suspeitos.
Polícia Civil disse que o caso está sob investigação na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Outras informações não foram divulgadas.

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