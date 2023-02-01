Homem fica ferido após levar tiros em Cariacica

Um homem de 40 anos foi baleado após dois suspeitos, que passaram em uma moto, atirarem nele na madrugada desta quarta-feira (1), em Porto de Santana, em Cariacica. Na tentativa de fugir dos disparos, a vítima também acabou fraturando o antebraço direito.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada pois a vítima tinha dado entrada no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. Na unidade, o homem contou aos policiais que estava na região quando os criminosos passaram atirando. Os disparos atingiram o quadril e o glúteo dele. Ele não soube dizer quem seriam os suspeitos.
A Polícia Civil disse que o caso está sob investigação na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Outras informações não foram divulgadas.