Homem é morto a tiros em confronto de facções em morro de Vitória

O crime aconteceu por volta das 17 horas. A Escadaria Olga de Freitas, onde o homem foi morto, é local constante de troca de tiros entre traficantes do Morro do Cruzamento e do Morro do Romão. Os suspeitos de assassinar o homem não foram localizados.

O boletim de ocorrência detalha que pessoas que não quiseram se identificar por medo informaram aos policiais que alguns indivíduos do Morro do Romão e do Forte São João, também em Vitória, tentaram fazer um ataque no Morro do Cruzamento, e que o homem morto seria da facção do Forte São João.