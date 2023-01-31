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Morro do Cruzamento

Homem é morto a tiros em confronto de facções em morro de Vitória

Homem de 44 anos foi morto a tiros nessa segunda-feira (30); testemunhas relataram à polícia que facções rivais realizaram um ataque na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2023 às 14:49

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 14:49

Perícia da Polícia Civil foi acionada após homem ser morto a tiros
Perícia da Polícia Civil foi acionada após homem ser morto a tiros em Morro de Vitória Crédito: Archimedis Patrício
Um homem de 44 anos foi morto durante um confronto entre facções rivais no início da noite dessa segunda-feira (30), no alto do Morro do Cruzamento, em Vitória. A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi assassinada com vários tiros, a maioria nas costas e na cabeça.
O crime aconteceu por volta das 17 horas. A Escadaria Olga de Freitas, onde o homem foi morto, é local constante de troca de tiros entre traficantes do Morro do Cruzamento e do Morro do Romão. Os suspeitos de assassinar o homem não foram localizados.
Polícia Militar disse que, durante o patrulhamento, foi acionada para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo na região. Ao chegar no local, as equipes encontraram um indivíduo caído, já sem vida e parcialmente coberto com um lençol.
O boletim de ocorrência detalha que pessoas que não quiseram se identificar por medo informaram aos policiais que alguns indivíduos do Morro do Romão e do Forte São João, também em Vitória, tentaram fazer um ataque no Morro do Cruzamento, e que o homem morto seria da facção do Forte São João.
Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e liberado aos familiares.

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