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Criminoso finge que vai comprar carro e esfaqueia dono em Vila Velha

Bandido atingiu a vítima com cinco golpes de faca, enquanto fazia um test-drive com o veículo, nessa segunda-feira (30), no bairro Cristóvão Colombo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

31 jan 2023 às 11:28

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 11:28

Bandido finge que vai comprar carro e esfaqueia dono em Vila Velha
Bandido finge que vai comprar carro e esfaqueia dono em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um criminoso fingiu que compraria um carro e esfaqueou o dono do veículo, de 51 anos, no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na noite dessa segunda-feira (30). O encontro entre a vítima e o suposto interessado foi marcado por meio de um site de compra e venda.
Polícia Militar explicou que a esposa do proprietário ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), alegando que o marido havia saído para vender um automóvel e teria tido o carro roubado. Com medo, o casal pediu para não ser identificado pela reportagem. 
Em entrevista à TV Gazeta, a mulher relatou que o marido está sem emprego e, por isso, foi necessário tentar vender o veículo. O anúncio foi feito há duas semanas, e o criminoso interessado entrou em contato com o vendedor na manhã dessa segunda-feira (30).
Criminoso finge que vai comprar carro e esfaqueia dono em Vila Velha
"Ele colocou o anúncio como carro para a roça, porque não estava com a documentação em dia e venderia mais barato. O rapaz (criminoso) ligou às 7h, pedindo para abaixar o preço, disse que sairia da empresa onde trabalhava às 18h, e iria ver o carro", contou. Abaixo, é possível ver o anúncio feito na internet:
Anúncio feito pela vítima em uma plataforma de compra e venda  Crédito: Reprodução
Receoso com a segurança, a vítima quis marcar o encontro com o suposto interessado em frente ao Terminal de Vila Velha, mas o suspeito começou a dar desculpas para não ir até a região, que é bastante movimentada. Ele alegou que estava em outro lugar e com pouca bateria no celular.
Mesmo com a desconfiança e uma inicial recusa do suspeito, os dois acabaram se encontrando em frente ao terminal. O vendedor, então, fez um "test-drive" com o suspeito até perto da casa da família, onde o criminoso anunciou o assalto e deu cinco facadas na vítima: quatro no abdômen e uma no braço.
"A ideia era pegar o dinheiro e comprar coisas para vender na praia durante o verão, mas depois de meia-hora meu marido parou o carro na nossa porta, gritando que estavam matando ele"
Esposa da vítima - Não quis ser identificada
Ao chegar no local do crime, a Polícia Militar confirmou a informação de que o homem foi socorrido ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, que também fica em Vila Velha. Na unidade, a equipe não conseguiu contato com o homem, pois ele estava em cirurgia.
Em nota, a Polícia Civil informou que o fato foi registrado como tentativa de latrocínio e é investigado por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
“A PC destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do Disque-Denúncia (181), que é uma ferramenta segura, na qual não é necessário se identificar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações também podem ser enviadas por meio do site”, reforçou a corporação.
Procurada, a OLX – plataforma na qual o anúncio foi inserido, segundo a vítima – afirmou que não recebeu informações que possibilitem identificar que o caso tenha ocorrido no site e já está em contato com as autoridades para apuração dos fatos e, se necessário, colaborará com as investigações. 

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